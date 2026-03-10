Baterii uriașe pentru energia produsă de panouri solare

Primăria Craiova a lansat o licitație pentru instalarea unor sisteme de stocare a energiei electrice produse de panourile fotovoltaice ale orașului. Aceste baterii sunt esențiale pentru că energia solară poate fi folosită doar atunci când este soare. Prin stocarea energiei, orașul ar putea folosi electricitatea produsă ziua și în alte momente ale zilei.

Potrivit sursei citate, sistemul de baterii va avea o putere nominală de 5,3 MW și o capacitate de stocare de 21,2 MWh, ceea ce ar permite furnizarea energiei timp de aproximativ patru ore.

Proiectul are o valoare estimată de aproximativ 23 de milioane de lei, fără TVA, și include proiectarea, construirea sistemului și o garanție de cel puțin cinci ani pentru lucrări și echipamente.

Un nou parc de panouri solare pentru instituțiile publice

Un alt proiect aflat deja în faza finală de licitație vizează construirea unei noi capacități de producere a energiei solare. Centrala fotovoltaică va fi amplasată pe un teren deținut de primărie, în apropierea CET 2 din zona Bariera Vâlcii.

Investiția este estimată la aproape 29 de milioane de lei, iar instalația ar urma să aibă o capacitate de producție de 6.201,6 kWp. Energia produsă ar urma să fie folosită pentru instituțiile publice și iluminatul orașului.

Dacă licitațiile se finalizează fără probleme și lucrările sunt realizate conform contractelor, Craiova ar putea folosi energie solară pentru o parte dintre serviciile publice cel târziu în vara anului viitor.

O nouă centrală pentru căldura orașului

Cel mai mare și mai costisitor proiect pregătit de autorități este însă construirea unei noi centrale de producere a energiei termice și electrice în cogenerare. Decizia a fost luată după problemele din această iarnă, când orașul a rămas fără căldură din cauza dificultăților tehnice ale actualului furnizor, CET 2 din Bariera Vâlcii.

Pentru realizarea noii centrale, primăria caută un investitor privat care să preia prin concesiune producția de energie termică și electrică. Contractul ar urma să fie acordat pentru 12 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă cinci ani, iar valoarea totală estimată a proiectului este cuprinsă între 2,05 miliarde și 2,59 miliarde de lei, fără TVA.

Ce ar trebui să facă noua centrală

Noua centrală ar trebui să asigure energia termică necesară pentru sistemul centralizat de încălzire al orașului. Potrivit documentației de licitație, sistemul ar trebui să folosească în principal cogenerarea de înaltă eficiență, dar și energie din surse regenerabile sau căldură reziduală.

Scopul este ca noua instalație să fie mai eficientă și mai puțin poluantă decât sistemul actual.

Proiectul a stârnit interesul mai multor companii, care au cerut clarificări în timpul procedurii de licitație, scrie Gazeta de Sud. În urma acestor discuții s-a aflat că terenul pe care ar urma să fie construită centrala ar putea fi concesionat pe termen lung, chiar până la 49 de ani, sau ar putea fi vândut ulterior.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 9 martie, iar autoritățile spun că mai multe firme au depus deja oferte.

