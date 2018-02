Rusia a atacat intenționat o bază americană din Siria, dar secretarul american al Apărării, James Mattis i-a dat lui Putin posibilitatea de a nega aceast atac militar, care a provocat pagube importante în tabăra rusă, scrie Bloomberg.

Atacul a avut loc săptămâna trecută la baza militară americană în Deir Ezzor și deși ambele părți au recunoscut public că a avut loc, se vorbește de un atac al „mercenarilor” ruși și varianta oficială este că Moscova un a avut cunoștință de acțiunile lor.

Când jurnaliștii i-au cerut secretarului american al Apărării James Mattis detalii despre incident, el a numit întregul lucru perplex. „Nu am nici o idee de ce ar ataca acolo, se știa că avem forțe acolo, era evident că ruții știau asta”, a spus el. „Întotdeauna am știut că există elemente în acest spațiu de luptă foarte complex pe care, să spun așa, rușii nu le-au avut sub control”, a mai spus Mattis.

Bloomberg scrie că declarația lui Mattis a fost o „minciună nobilă”, rostită de un lider pentru a obține un bine social mai mare. Dacă Mattis ar fi recunoscut că Kremlinul a autorizat un atac direct asupra unei baze sponsorizate de SUA ar risca o escaladar a conflictelor din Siria. Iar un astfel de scenariu nu este dorit. Așa că a decis că e mai bine să-i ofere președintelui rus Vladimir Putin șansa să nege implicarea, mai ales în condițiile pierderilor grele suferite de mercenarii săi.

Dar jurnaliștii scriu că există dovezi copleșitoare că acei mercenari ruși lucrau la cererea Kremlinului. În plus, rușii știau că personalul militar american era în Deir Ezzor. Un exemplu este faptul că soldații răniți în urma atacului au fost duși din Siria și tratați în spitale militare din Moscova și Sankt Petersburg.

Funcționarii americani care monitorizează Siria spun de asemenea că nu există nici o îndoială că armata rusă știa totul despre atacul de la Deir Ezzor. Evelyn Farkas, fost secretar adjunct al Apărării pentru Rusia, Ucraina și Eurasia în timpul administrației Obama, a declarat: „Orice mercenari ruși, fie că sunt în Ucraina sau în Siria, lucrează pentru guvernul rus”.

