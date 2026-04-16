Cererea, transmisă de o asociație din Arad

Bustul poetului Octavian Goga a fost ridicat de pe soclul său din incinta Grădinii Copou din Iași. Decizia a fost pusă în aplicare de Primăria Iași, deși monumentul făcea parte din peisajul cultural local de mult timp.

Eliminarea a venit ca urmare a unei solicitări oficiale transmise de o asociație din Arad către Primăria Iași, relatează Ziarul de Iași. Aceasta a reclamat că prezența bustului încalcă legislația privind interzicerea cultului persoanelor vinovate de crime împotriva păcii și omenirii, precum și promovarea ideologiei fasciste și antisemite.

Solicitarea s-a bazat pe recentele modificări legislative care restricționează expunerea în spațiul public – în afara instituțiilor muzeale – a monumentelor dedicate persoanelor care au deținut funcții de conducere în organizații cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

O sursă apropiată situației indică faptul că asociația a exercitat presiuni și asupra Prefecturii Iași. Ca urmare, în prima lună a anului 2026, Prefectura a comunicat oficial că este necesară aplicarea noilor prevederi legislative, confirmând astfel necesitatea intervenției în acest caz.

A promovat măsuri administrative și legale antisemite

Astfel, în vederea punerii în aplicare a noilor prevederi legale, „a inițiat un dialog instituțional la nivelul administrației publice locale prin care bustul poetului Octavian Goga să poată fi valorizat și recuperat conform într-un muzeu. Această abordare permite examinarea critică a personalității poetului Octavian Goga, poet important și militant pentru unirea Transilvaniei cu România, dar și om politic interbelic și prim-ministru care a promovat măsuri administrative și legale antisemite, îndreptate direct împotriva cetățenilor români de origine evreiască”.

Latură politică întunecată

Deși Goga este omagiat ca „poet al pătimirii noastre”, asociația a subliniat latura sa politică întunecată. În perioada în care a fost prim-ministru (Guvernul Goga-Cuza), acesta a promovat politici de extremă dreaptă și măsuri antisemite dure, inclusiv retragerea cetățeniei pentru mii de evrei români.

Primăria Iași a decis să se conformeze solicitării pentru a evita conflictele juridice legate de OUG 31/2002. Discuția din jurul monumentului este una delicată, punând în balanță valoarea literară incontestabilă a scriitorului și trecutul său politic marcat de simpatii fasciste.

Acest eveniment se înscrie într-o tendință mai largă de reevaluare a monumentelor publice din România, unde figuri culturale majore care au avut afinități cu regimurile totalitare sunt treptat retrase din spațiile publice de onoare.

