Al doilea oraș din România care vrea să interzică jocurile de noroc

Modificarea cadrului legal oferă primăriilor autoritatea de a reglementa activitățile operatorilor de jocuri de noroc. În acest context, Dragomir își asumă deschis demersul de interzicere, motivând că decizia sa este „în interesul majorității, nu pentru grupuri de interese”.

„Am fost ales primar pentru a lua decizii în interesul majorității, nu pentru grupuri de interese”, a declarat edilul, anticipând posibile critici din partea celor afectați economic de această măsură.

Marian Dragomir susține că industria jocurilor de noroc a fost protejată de guvernele anterioare, chiar și în momente de criză, cum ar fi pandemia de COVID-19. Acesta a criticat fostele decizii ale autorităților centrale, afirmând că „un prim-ministru PNL impunea mască și distanțare fizică în parcuri sau biserici, dar ținea deschise păcănelele”.

„Să nu confundăm dreptul de a face afaceri cu dreptul de a exploata slăbiciunea oamenilor”

Primarul a explicat că scopul interzicerii sălilor de jocuri de noroc nu este o interdicție de dragul interdicției, ci o acțiune necesară pentru a combate efectele negative asupra comunității.

„Să nu confundăm dreptul de a face afaceri cu dreptul de a exploata slăbiciunea oamenilor!”, a subliniat acesta în declarațiile publicate pe Facebook.

Dragomir a justificat inițiativa prin prisma consecințelor sociale și morale ale fenomenului jocurilor de noroc.

„O fac pentru familiile și viețile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenței părinților și pentru demnitatea unui oraș care merită mai mult decât iluzii vândute pe bani grei!”, a scris primarul pe rețelele de socializare. Acesta a adăugat că guvernele au ignorat efectele industriei asupra oamenilor, prioritizând câștigurile financiare în detrimentul bunăstării cetățenilor.

Primarul din Brăila susține că e pregătit să audă critici

Dragomir a precizat că își asumă criticile și riscul de a deranja interese mari: „Prefer să fiu criticat pentru asta decât să fiu lăudat pentru că am stat deoparte! Știu că voi deranja interese mari, dar «niciun profit» nu e mai important decât brăilenii”.

Primarul a făcut referire la o experiență similară din perioada în care era consilier local, în 2009, când a luptat pentru interzicerea magazinelor de etnobotanice în Brăila.

„Și magazinele de așa-zise «droguri legale» care, prin 2009, au împânzit Brăila aduceau bani la buget, dar au distrus foarte mulți copii! Atunci, eram consilier local și am inițiat și votat interzicerea lor! Mi-am asumat și atunci”, a concluzionat Dragomir.

Propunerea primarului urmează să fie analizată și votată de Consiliul Local Municipal Brăila. Dacă va fi aprobată, Brăila ar putea deveni unul dintre primele orașe din România care interzice complet sălile de jocuri de noroc, marcând un precedent important în reglementarea acestei industrii.

Slatina, oraș model pentru Brăila

Mario De Mezzo, primarul municipiului Slatina, a declarat miercuri, 25 februarie, că intenționează să elimine sălile de jocuri de noroc din oraș.

„Slatina va fi primul oraș liber de păcănele. În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată, voi propune eliminarea tuturor sălilor de jocuri și a păcănelelor din municipiu. Nici o păcănea nu va mai funcționa în Slatina”, a afirmat De Mezzo într-un clip postat pe Facebook.

Decizia vine după ce Guvernul, prin două ordonanțe de urgență adoptate marți, a acordat mai multă putere administrațiilor locale. Una dintre aceste ordonanțe permite autorităților locale să reglementeze funcționarea sălilor de jocuri de noroc. Premierul a explicat că măsurile vizează eficientizarea administrației publice, descentralizarea și consolidarea capacității autorităților locale de a implementa politici urbane eficiente.

