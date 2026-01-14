  • Modificările legislative permit consiliilor locale să stabilească zonele pentru săli de jocuri, să impună taxe locale anuale și să elaboreze regulamente proprii. Operatorii din industrie și-au exprimat îngrijorarea privind riscurile unor decizii arbitrare și acuzații de favorizare a celor influenți.
  • Un precedent este legea din aprilie 2024, care a interzis sloturile în localitățile sub 15.000 de locuitori, provocând închiderea multor afaceri. Proiectul actual prevede obținerea de autorizații anuale și plata taxelor locale în 30 de zile de la emiterea acestora.

Modificările legislative acordă consiliilor locale autoritatea de a aproba sau a respinge funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul administrativ.

Decizia va fi luată pe baza unui regulament propriu, care va include priorități de dezvoltare locală și norme de siguranță publică.

În plus, consiliile locale vor stabili zonele în care aceste activități pot fi desfășurate și vor impune o taxă locală anuală, calculată în funcție de suprafața spațiului exploatat.

„Pe baza criteriilor stabilite prin regulament propriu, cu respectarea priorităților de dezvoltare locală…”, se precizează în textul legislativ.

Impactul acestor modificări asupra industriei de jocuri de noroc este semnificativ, operatorii exprimându-și îngrijorarea în privința unor decizii arbitrare.

„Practic, se dă liber la șpagă. E o lege pentru cei puternici și influenți. Cum se va face alegerea celor rămași pe piață: fac concurs de frumusețe, fac licitație cu câștigător cunoscut sau cum?”, au declarat reprezentanții industriei.

Aceste măsuri vin pe fondul unei alte legi controversate, adoptată în aprilie 2024, care interzicea sloturile în localitățile sub 15.000 de locuitori, păstrând doar terminalele de pariuri sportive.

Consecințele economice au fost severe pentru baruri și agenții, multe dintre acestea fiind nevoite să își închidă porțile.

Primarul Ioan Popa din Reșița rămâne singurul edil care a declarat public intenția de a interzice sălile de jocuri de noroc în orașul său.

De asemenea, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a amânat implementarea unui ordin pentru geolocalizarea aparatelor de joc până la 1 martie, ceea ce a generat critici din partea operatorilor economici.

„La ce să mai faci monitorizare acum, când dispar aparatele? Să punem coduri QR la aparate aflate în depozite? Arde casa, dar noi ne facem că plouă! Tichie de mărgăritar ne trebuia acum!», au afirmat aceștia.

Proiectul de lege prevede ca operatorii economici să obțină autorizații anuale de funcționare, eliberate de autoritățile locale, după expirarea licențelor emise de ONJN.

Taxele locale stabilite de consiliile locale vor trebui achitate în termen de 30 de zile de la emiterea autorizațiilor.

Doi români au de plătit 155.050 de euro amendă, după ce au fost condamnați în regim de urgență, în 4 zile, în Franța
Știri România 12:38
Doi români au de plătit 155.050 de euro amendă, după ce au fost condamnați în regim de urgență, în 4 zile, în Franța
România îmbătrânește ireversibil: „migranții nu compensează pierderea naturală", arată INS
Știri România 12:29
România îmbătrânește ireversibil: „migranții nu compensează pierderea naturală", arată INS
Desafio: Aventura 2026. Încă o concurentă a fost eliminată din show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 13:32
Desafio: Aventura 2026. Încă o concurentă a fost eliminată din show-ul de la PRO TV
Ce spune Andreea Mantea despre noii concurenți de la „Casa Iubirii". Sezonul 5 a început: „Își doresc din tot sufletul să trăiască această experiență"
Stiri Mondene 13:25
Ce spune Andreea Mantea despre noii concurenți de la „Casa Iubirii". Sezonul 5 a început: „Își doresc din tot sufletul să trăiască această experiență"
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine"
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine"
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
