„Slatina va fi primul oraș liber de păcănele. În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată, voi propune eliminarea tuturor sălilor de jocuri și a păcănelelor din municipiu. Nici o păcănea nu va mai funcționa în Slatina”, a afirmat De Mezzo într-un clip postat pe Facebook.

Decizia vine după ce Guvernul, prin două ordonanțe de urgență adoptate marți, a acordat mai multă putere administrațiilor locale. Una dintre aceste ordonanțe permite autorităților locale să reglementeze funcționarea sălilor de jocuri de noroc. Premierul a explicat că măsurile vizează eficientizarea administrației publice, descentralizarea și consolidarea capacității autorităților locale de a implementa politici urbane eficiente.

De Mezzo, primar din partea PNL, consideră că impactul social al jocurilor de noroc justifică eliminarea acestora, chiar dacă adversarii politici critică pierderile financiare. „Adversarii mei politici vor spune că „De Mezzo, dar pierzi impozite și taxe”. Pe aceștia îi întreb cât costă o viață?”, a declarat primarul, făcând referire la un caz tragic din trecutul său de prefect: „Cât costă viața copilului de 27 de ani, pe care eu l-am văzut mort în râul Olt și care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele?”.

Ordonanțele adoptate includ și măsuri pentru auditarea cheltuielilor de personal, simplificarea procedurilor de descentralizare și îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor.

