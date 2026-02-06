Dosarul lui Călin Georgescu privind propaganda legionară a fost amânat

Dosarul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, acuzat de propagandă legionară, a fost amânat vineri, 6 februarie 2026, la Tribunalul București. Judecătorii nu au ajuns la un acord privind soluția cazului, constatând „ivită divergența”.

Următorul termen a fost stabilit pentru 9 februarie, conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată.

„În baza art. 394 alin. 5 C.proc.pen., constată ivită divergenţa, urmând ca judecarea cauzei să se reia în complet de divergenţă. Stabileşte termen la data de 09.02.2026, ora 11:00, pentru când va fi citat contestatorul şi încunoştinţat avocatul ales. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu şi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 06.02.2026”, se arată în minuta instanței.

Doi judecători se contrazic pe o decizie privind procesul fostului candidat la prezidențiale

Instanța urma să decidă definitiv asupra legalității rechizitoriului care îl vizează pe Georgescu, însă imposibilitatea judecătorilor de a conveni asupra unei soluții a dus la amânare. Procesul va continua în complet de divergență, unde un al treilea judecător va participa pentru a înclina balanța deciziei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Dosarul lui Călin Georgescu se află în faza de cameră preliminară

Dosarul se află în faza de cameră preliminară după ce a trecut de controlul Judecătoriei Sectorului 1. În decembrie 2025, această instanță a stabilit: „Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin, ca neîntemeiate (…) Constată legalitatea sesizării instanței (…) Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin”.

Nemulțumit de decizie, Georgescu a contestat hotărârea, iar cazul a ajuns la Tribunalul București pentru o soluție definitivă.

Călin Georgescu este acuzat de promovare legionară

Călin Georgescu este acuzat de „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale)”.

Potrivit rechizitoriului, între anii 2020 și 2025, Georgescu ar fi promovat în mod repetat ideologii fasciste, legionare și xenofobe prin diverse mijloace. Exemplele includ glorificarea unor figuri precum mareșalul Ion Antonescu, un condamnat pentru crime de război, imitarea gesturilor și discursului acestuia, dar și utilizarea salutului legionar în fața unei mulțimi de protestatari în Piața Universității, pe data de 2 octombrie 2021.

Totodată, Georgescu este inculpat și într-un alt dosar, aflat în aceeași etapă de cameră preliminară, unde este acuzat de tentativă de lovitură de stat, alături de Horațiu Potra, cunoscut drept mercenar. Investigațiile în ambele cazuri sunt încă în desfășurare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE