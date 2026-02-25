Noua clădire din mijlocul Timișoarei va avea și o sală de concerte

Proiectul își propune să redefinească spațiul într-un mod modern și multifuncțional, adaptat unui centru pietonal.

„Nu vrem să ridicăm doar o altă parcare. Vrem să construim o clădire cu o arhitectură deosebită, care să includă însă și o parcare”, a declarat Alfred Simonis, subliniind că inițiativa se aliniază standardelor marilor orașe europene.

Noua clădire va găzdui o sală de concerte cu câteva sute de locuri, potrivită pentru diverse genuri muzicale și spectacole de teatru. De asemenea, va include o cafenea culturală, spații multifuncționale pentru conferințe și evenimente, o galerie comercială la parter și o parcare subterană cu un număr crescut de locuri comparativ cu cea existentă.

Zona va deveni în mare parte pietonală, accesul auto urmând să fie permis doar cu ocazia unor evenimente majore.

Costurile totale ale proiectului sunt estimate între 35 și 40 de milioane de euro

Potrivit Buletin de Timișoara, 25 de milioane de euro vor proveni din fonduri europene, restul sumei fiind asigurat din bugetul Consiliului Județean Timiș. Proiectul a fost inclus în Programul Regional 2021–2027 ca proiect strategic.

Documentația pentru certificatul de urbanism a fost deja depusă la Primăria Timișoara. Următorul pas va fi organizarea unei licitații publice pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic.

„Aceasta va fi cea mai reprezentativă clădire construită după 1990 în Timișoara”, a subliniat Simonis, adăugând că este un pas major în modernizarea centrului orașului.