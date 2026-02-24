LIFE, buget de 5,43 de miliarde de euro în perioada 2021-2027

Programul LIFE este unul extrem de important, sprijinind tranziția către o economie durabilă, circulară și rezilientă, protejarea și refacerea mediului, precum și oprirea și inversarea declinului biodiversității. Din 1992 și până în prezent, LIFE a cofinanțat mii de proiecte din întreaga Uniunea Europeană, contribuind cu mai multe miliarde de euro la protecția mediului. 

LIFE 2021-2027 este instrumentul financiar al UE dedicat mediului și acțiunilor climatice, cu un buget de 5,43 miliarde euro pentru perioada 2021-2027. El este parte al Cadrului Financiar Multianual 2021-2027. LIFE urmărește tranziția către o economie sustenabilă, circulară și neutră din punct de vedere climatic, cofinanțând proiecte inovatoare în biodiversitate, eficiență energetică și tranziție la energie curată. 

Libertatea a solicitat Ministerului Mediului informații defalcate privind sumele atrase de România în cadrul Programului LIFE, dar și despre proiectele implementate și cele mai active regiuni și județe.

Programul LIFE este gestionat direct de Comisia Europeană, iar proiectele sunt selectate prin competiție la nivel european. Entitățile din țara noastră (ONG-uri, autorități publice, companii, institute de cercetare) pot accesa aceste fonduri prin depunerea de propuneri de proiecte în cadrul apelurilor anuale gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA).

Proiectul cu cea mai mare finanțare atrasă vizează crearea unei rezervații naturale în Carpații Meridionali

România derulează proiecte finanțate prin programul LIFE începând cu anul 1999. Iată și sumele atrase până acum de Romania ca lider/coordonator: pentru proiectele finalizate până în anul 2025 inclusiv este de 84,66 milioane euro din care 41,6 milioane euro finanțare europeană; pentru proiectele aflate în curs de implementare, suma este de 4,4 milioane euro, din care 3,1 milioane euro finanțare europeană.

În România, la nivelul anului 2025 s-au finalizat 115 proiecte în cadrul Proiectului LIFE. La momentul actual, în țara noastră sunt în derulare/implementare 27 de proiecte.

Proiectul cu cea mai mare finanțare atrasă este „Creation of a Wilderness Reserve in the Southern Carpathian Mountains, România”, acesta vizând crearea unei rezervații naturale în Carpații Meridionali și a beneficiat de un buget total de 27,6 milioane euro, din care 9,37 milioane euro reprezintă contribuția UE. Proiectul a fost implementat în perioada 2019-2025.

Lăudabilul proiect a fost coordonat de Foundation Conservation Carpathia, împreună cu un consorțiu divers, format din SC Carpathia Agro & Finance SRL, Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș, Conservation Capital Consulting (Marea Britanie), ProPark – Foundation for Protected Areas, România, Asociația Ocolul Silvic Carpathia și Asociația de Vânătoare Piatra Craiului – Făgăraș Conservation.

În cadrul acestui proiect major, acțiunile principale au fost structurate pe cinci direcții majore: 

1. Conservarea pădurilor: Achiziția a aproximativ 3.300 hectare de păduri naturale și monoculturi de molid pentru protecție integrală;

  1. Reconstrucție ecologică: Restaurarea a 500 hectare de păduri afectate de tăieri trecute și a 250 hectare de habitate alpine (ienupăr, bujor de munte);
  2. Reintroducerea speciilor: Programe dedicate zimbrului și castorului în sudul Munților Făgăraș;
  3. Coexistență om – animale sălbatice: Implementarea unui model de prevenție, intervenție și compensare pe o suprafață de 80.000 hectare;
  4. Comunități și afaceri verzi: Sprijin pentru economia locală prin programe de granturi și dezvoltarea infrastructurii pentru turism sustenabil; 

Care sunt cei mai activi beneficiari

După cum au declarat reprezentanții Ministerului Mediului pentru Libertatea, numărul estimat în România de beneficiari unici (organizații distincte) ai programului LIFE este aproximativ 60-70. Mulți dintre aceștia sunt recurenți, câștigând și implementând mai multe proiecte de-a lungul anilor.

Cei mai activi beneficiari (cu multiple proiecte) sunt:

ONG-uri: Societatea Ornitologică Română (SOR), WWF România, Fundația Conservation Carpathia, ACDB (Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice), Fundația ADEPT Transilvania, Asociația „Grupul Milvus”.

Instituții: Ministerul Mediului (și agențiile subordonate – APM-uri), Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Romsilva, Universitatea din București.

Distribuția beneficiarilor este strâns legată de zonele cu biodiversitate ridicată (Carpați, Delta Dunării) și de centrele administrative/universitare. 

Regiunea cu cele mai multe fonduri LIFE atrase este Regiunea Centru fiind zona cu cea mai mare densitate de proiecte de conservare in-situ (păduri, carnivore mari, pajiști). Iată și beneficiarii pentru Regiunea Centru: Fundația Conservation Carpathia, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) Brașov, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt, Asociația „Grupul Milvus”, Fundația ADEPT Transilvania, APM Harghita, APM Covasna, APM Sibiu.

Pentru Regiunea București – Ilfov, beneficiarii sunt următorii: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională de Meteorologie Romsilva, Universitatea din București, ONG-uri – WWF România, Societatea Ornitologică Română (SOR).

În Regiunea Sud-Est (Delta Dunării și Vrancea), beneficiarii Programului LIFE sunt: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare “Delta Dunării” (INCDDD), APM Vrancea, APM Călărași.

La Regiunea Vest și Sud-Vest Oltenia sunt următorii beneficiari: APM Timiș, Administrația Parcului Natural Porțile de Fier, APM Caraș-Severin, APM Gorj, APM Hunedoara.

Pentru Regiunea Nord-Vest și Nord-Est sunt următorii beneficiari: APM Bihor, APM Satu Mare, APM Maramureș, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, APM Neamț.

După București, județele cu cea mai intensă activitate în programul LIFE sunt: Brașov, Vrancea și Tulcea. 

Prin programul LIFE al Uniunii Europene, România a beneficiat de numeroase proiecte dedicate conservării speciilor de interes comunitar. În urma unei analize pe baza proiectelor implementate în perioada 1999–2025 rezultă faptul că au existat intervenții și finanțări atât pentru conservarea biodiversității, protecției mediului, conservarării naturii, cât și pentru combaterea schimbărilor climatice.

Dintre speciile ocrotite în România, pentru care au fost derulate activități specifice prin proiecte LIFE amintim: carnivorele mari (ursul, lupul și râsul); zimbrul; păsări de importanță globală cum sunt gâsca cu gât roșu, acvila țipătoare mica, șoimul dunărean, pelicanul creț; sturionii și speciile acvatice.

Câți bani a atras România de la Uniunea Europeană în cadrul Programului pentru Mediu și Politici Climatice. Care sunt județele cu cea mai intensă activitate
