„Cu tot respectul, faptul că în urmă cu câteva zile a declarat la Bloomberg că suntem în risc de incapacitate de plată și anunță faptul că e posibil să demisioneze sau, mă rog, ar putea demisiona, într-un context în care guvernul are nevoie de susținere și de hotărâre fermă cu privire la anumite măsuri care sunt susținute de coaliția de guvernare, eliminare a sinecurilor, eliminare a cheltuielilor aberante ale statului român și tot felul de reforme de care avem nevoie sau pe care trebuie să le facem, nu pot sta pe o fundație care înseamnă că premierul poate pleca, nu e sigur pe ceea ce declară. Cred că a fost o mare greșeală să facă acea declarație la Bloomberg. Cred că această insecuritate pe care o promovează în ultimele două săptămâni nu ne ajută ca țară”, a declarat Simonis la Digi24.

Simonis, unul dintre liderii importanți ai partidului condus de Sorin Grindeanu, a catalogat poziția premierului drept infantilă, afirmând că astfel de mesaje sperie piețele, investitorii, ceea ce poate duce la împrumuturi la dobânzi mai mari.

„Este extrem de riscant, ca prim-ministru al României, al unei țări membre UE, al României, în acest caz, să faci astfel de declarații, pentru că nu faci decât să sperii piețele internaționale, să sperii investitorii, să sperii creditorii, să te împrumuți la dobânzi ridicate și să nu faci de altceva decât să pierzi foarte mult ca țară. Cred că a fost o o declarație neinspirată, ca să fiu elegant, pe care am încredere că premierul nu o va mai repeta”, a adăugat liderul PSD.

Recomandări Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă

Precizările au venit după ce Ilie Bolojan a avertizat acum aproape două săptămâni că România ar putea intra în incapacitate de plată, dacă guvernul nu va reduce rapid cheltuielile excesive. De asemenea, premierul a dat de înțeles că poate demisiona dacă pachetul 2 de măsuri fiscale nu poate fi adoptat pentru că este blocat de PSD: „Dacă nu-l adoptăm, credeți-mă că nu este niciun fel de bucurie, niciun fel de câștig, să fii premierul României într-o astfel de situație”.

Contextul politic este și el complicat. Guvernul Bolojan își va asuma săptămâna viitoare răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, iar PSD nu a mai venit la ședințele coaliției de aproximativ o lună și a pus condiții ca să revină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE