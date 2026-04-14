Autoritățile au spart yala vilei

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a mers alături de Poliţia Locală Timişoara şi de jandarmi pentru a evacua vila. Imobilul fusese deja golit de familia de romi care a locuit aici. Autoritățile au trebuit să spargă yala.

„Nu ne-a așteptat nimeni cu cheia”, a spus Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook, după ce autoritățile au intrat în vila de pe strada C.D. Loga, nr. 52, redobândită de Primăria Timişoara în instanţă de la o familie de romi.

Familia Momiţă ocupa fără drept vila

Vila a fost redobândită de Primăria Timișoara în urma deciziei definitive a Tribunalului Arad din noiembrie 2025.

„Am intrat în vila de pe Loga 52, ocupată ilegală timp de decenii. E o zi istorică pentru Timişoara. Rana din zona zero a oraşului începe să se vindece. Loga 52 e prima casă de aici care se întoarce în patrimoniul oraşului. (…) A fost o luptă lungă. Se fac 2 ani jumate de când am redobândit-o în acte, au urmat noi procese şi blocaje în justiţie pentru că au refuzat să evacueze vila. Azi, în sfârşit, am intrat cu forţele de ordine să ne recuperăm casa. Nu ne-a aşteptat nimeni cu cheia. Vila de pe Loga 52 e una din casele cu poveste încâlcită şi dubioasă din centru Timişoarei ajunsă după anii 90 în mâinile celor care au luat ilegal multe din imobilele istorice şi le-au mutilat. Noi vom face aici grădiniţă”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Familia de romi Momiţă ocupa fără drept vila, imobilul fiind în patrimoniul statului.

„E un act de dreptate şi de însănătoşire a noastră, ca o comunitate care vede că legea e lege pentru toţi. Vă promit că indiferent de cât de lung e drumul pentru dreptate nu o să mă dau bătut niciodată atunci când e vorba de Timișoara”, a subliniat Dominic Fritz.

Edilul a prezentat și declarația făcută presei de cel care îi reprezintă pe așa-zișii proprietari: „Casa e proprietate de vreo 15-20 de ani. În ăștia 15-20 de ani, nu s-a găsit nimeni să vină să-și ia casa? S-a dus domnul Fritz, domnul primar să ce …?”.

Fritz spune că această întrebare este totuși una „legitimă”. „De ce în 15-20 de ani nimeni nu a făcut nimic pentru ca această vilă să fie recuperată de stat?”, întreabă retoric primarul Timișoarei.

Istoricul palatului

Palatul a aparținut, înainte de naționalizarea impusă în 1950 de regimul comunist, soților Gheorghe și Rozalia Ienciu, o familie din Arad.

Dintr-o eroare birocratică, clădirea confiscată de regimul totalitar nu a fost intabulată pe numele statului, iar în urma unor inginerii juridice care au implicat și falsuri pentru care Sandner Ionel, alias Ionelaș Cârpaci (un cunoscut „geambaș” imobiliar din Timișoara) a fost condamnat la închisoare, clădirea a ajuns în proprietatea familiei Momiță.

În procesul de condamnare a lui Ionelaș Cârpaci, Curtea Supremă a dispus în 2016 anularea tuturor actelor de vânzare a clădirii și stabilirea situației anterioare: împroprietărirea familiei Gheorghe și Rozalia Ienciu.

În 2023, în urma demersurilor făcute de Primăria Timișoara, soții Ienciu au fost împroprietăriți, dar clădirea a trecut imediat în proprietatea statului român și administrarea „Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al Municipiului Timișoara”, prin decretul de naționalizare din 1950.

După împroprietărirea statului, primarul Dominic Fritz a anunțat că noua clădire de patrimoniu din centrul Timișoarei va fi transformată într-o grădiniță. Doar că pentru acest lucru era nevoie însă de evacuarea lui Bona Momiță, cunoscut și ca „baștanul” din Timișoara, care a declarat că a investit milioane de euro în clădire și e dispus să ducă un război juridic lung pentru a rămâne în clădire.

Ulterior, în noiembrie 2025, instanța i-a dat câștig de cauză municipalității.



