Metoda de intimidare „Aici locuiește Cârpaci” s-a extins în zona de case noi a Timișoarei: „Îți zic. Nu te băga! Lasă terenul ăla așa cum e!”

Numele „Cârpaci” a ajuns să aibă în Timișoara o rezonanță negativă după ce au ieșit la iveală escrocheriile imobiliare comise de clanul de romi condus de Ionelaș Cârpaci (devenit Ionel Sandner), condamnat la închisoare cu executare pentru fraude imobiliare.

Numele Cârpaci, metodă de intimidare a eventualilor cumpărători

Faptele „de arme” ale clanului

Un alt membru celebru al clanului menționat este Vladimir Cârpaci, zis Pipi. Acesta l-a terorizat ani întregi pe un bătrân de pe strada Mihai Eminescu pentru a-l determina să își vândă apartamentul și să plece. De asemenea, Vladimir Cârpaci este cel care a evacuat o secție a Spitalului de Copii, după ce a ajuns proprietar al clădirii în care funcționa unitatea medicală.

În Timișoara sunt o mulțime de persoane cu acest nume cu fapte penale la activ, un alt exemplu fiind Trifu Cârpaci, condamnat în trecut la închisoare cu suspendare pentru că și-a terorizat vecinii.

În contextul interesului ridicat pentru spații locative în zona centrală a Timișoarei, în geamurile unor locuințe au fost lipite afișe cu mesajul „Aici locuiește Cârpaci”, având scopul de a alunga eventuali cumpărători folosind rezonanța negativă a numelui clanului. În altele a fost afișat mesajul „familie de țigani”.

„Nu te băga. Am mulți copii și vreau să cumpăr eu”

Unul dintre mesajele menționate poate fi citit în octombrie 2024 pe geamul unui apartament cu aspect părăsit, dintr-o clădire aflată la intersecția străzilor Brașov și Gheorghe Doja, la aproximativ un kilometru de punctul zero al Timișoarei.

Pe o foaie A4 scrie „Cârpaci”, „țigan” și sunt notate două numere de telefon. Unul este de fix, din România, iar altul de mobil, din Franța. Am apelat numărul franțuzesc, sub pretextul că suntem în discuții avansate pentru cumpărarea unui apartament în clădire și vrem să ne asigurăm că nu sunt probleme cu vecinii.

Afișe cu mesaje precum „țigani” sau „Cârpaci”, menite să îndepărteze clienți interesați de proprietățile imobiliare

Nu te băga, te rog. Am mulți copii și vreau să cumpăr eu. (…) Ție nu îți convine să fii cu gaborii în casă. Fă cum vrei. Mai mulți au sunat și le-am spus să nu se bage că o să fie probleme cu noi. Aștept de atâția ani să iau acolo… Eu am mulți copii, nepoți, acolo mă mut anul ăsta care vine. Îți spun, am mulți nepoți, acolo e intrarea tot timpul. Treaba dumitale, dar după aia să nu îmi spui: «Nu am știut că chiar așa e». Fă cum vrei, ce să spun?, a transmis bărbatul de la celălalt capăt al firului.

Am arătat totuși hotărârea fermă de a încheia tranzacția în imobilul de patrimoniu cu parter și etaj, iar interlocutorul, care s-a recomandat cu numele „Cârpaci”, ne-a transmis că „e mic apartamentul ăla” și că „e de stat”.

„Afișul ăla ce rol crezi că are?”

După ce i-am explicat că facem un demers jurnalistic și i-am solicitat să explice rostul mesajelor din geam, bărbatul a recunoscut că vrea să țină la distanță eventuali cumpărători. „Afișul ăla ce rol crezi că are? Nu am voie să pun? Dacă îmi aruncă cineva c…t pe casă, mai vii să mă întrebi? E casa mea, fac ce vreau”, a replicat bărbatul.

Interlocutorul a mai afirmat că este de etnie romă și că mesajul ar fi destinat membrilor aceleiași etnii. „Cum să intre alt țigan acolo cu mine? Nu ai văzut câte se întâmplă cu țiganii? Eu am scris așa cum este, ca să știe din timp. Cum să las să cumpere el? Cu ce e el mai bun decât mine? Ăla care vinde trebuie să mă întrebe pe mine prima dată. Și dumneata, dacă ai o casă și vecinul tău o vinde, îți convine ție să o iei. Poate vine unul urât, vai ș-amar de el. Ai pus în casă 500.000 de euro și vine un sărac lângă tine, îți convine? Zi drept acuma…”, a mai spus cetățeanul cu număr franțuzesc de telefon, care s-a recomandat cu numele Cârpaci.

„De ce să intre altul?”

Interlocutorul, care a afirmat, în cursul convorbirii, că deține mai multe apartamente în imobilul vizat, a continuat cu argumente în favoarea ținerii la distanță a membrilor de etnie romă. „Am niște șobolani și tot merg la vecina. De la vecina vin la mine. Într-o zi m-am certat cu vecina pentru șobolani. Acum cu cine să mă cert? Cu țiganul meu? Nu e mai bine ca țiganul meu să meargă patru căși mai înainte pe stradă și să stăm liniștiți amândoi? Dacă e casă acolo (n.r. – de vânzare), la mine în curte de ce să intre altul?”, a mai spus bărbatul.

În situații de tipul celei detaliate în rândurile anterioare, romii care dețin deja un apartament sau mai multe în imobilul vizat fac presiuni, în paralel, și asupra celorlalți proprietari pentru a scoate restul locuințelor la vânzare sau de a le ceda la un preț cât mai mic.

Metoda de alungare a cumpărătorilor a ajuns și la Giroc

După ce a făcut carieră în centrul Timișoarei, metoda „Aici locuiește Cârpaci” a fost identificată de Libertatea și într-un cartier de vile noi din Giroc, localitate aflată la marginea Timișoarei. Pe un teren de pe strada Nivelda din comuna menționată a fost înfiptă o pancartă pe care scrie „Cârpaci”, „Novacovici” și două numere de telefon: unul românesc, altul de Italia.

La fel ca în cazul clădirii de pe Gheorghe Doja, am sunat la numărul afișat prezentându-ne ca potențiali clienți ai unui teren învecinat.

Bărbatul care a răspuns la telefon a replicat că a pus afișul „ca să nu se pună nimeni la terenul ăla”. Interlocutorul a afirmat că ar fi avut o înțelegere cu proprietarul terenului alăturat, chiar ar fi dat niște bani în avans, și că nu e dispus să piardă terenul aflat lângă parcela pe care deja o deține.

„I-am lăsat niște bani și el se face că plouă. Am o hârtie că i-am lăsat o căpară (n.r. – arvună). (…) Eu am terenul ăla de vreo 9-10 ani. Nu ar trebui să vă puneți acolo. Eu acolo fac casă la amândoi copiii mei. Eu nu am nimic cu terenul lui, dar eu îți zic sincer. Nu te băga. Eu sunt țigan, le fac casă la copii. Îți zic. Nu te băga la terenul ăla că sunt o grămadă de terenuri. Lasă terenul ăla așa cum e, pentru că am bani la el (n.r. – la proprietar). Trebuie să văd cum fac să iau terenul ăla la copii, ca să nu fie nimeni lângă el”, a insistat bărbatul care a fixat pancarta cu „Cârpaci” și „Novacovici” pe terenul său.

„Eu nu vreau să se pună țiganii lângă mine acolo”

Când l-am contactat în calitate de jurnaliști pentru a oferi un punct de vedere cu privire la mesajul postat, bărbatul a spus că el este de etnie romă, dar nu are nicio legătură cu clanul Cârpaci, că ar folosi o metodă deja consacrată drept eficientă în Timișoara pentru a-i alunga pe potențialii cumpărători ai terenului învecinat.



„Eu nu am nicio treabă cu cine vrea să cumpere acolo. Eu nu vreau să se pună țiganii lângă mine acolo. E anume pentru țigani pusă. Ei știu că numele de Novacovici și Cârpaci sunt țigani. Eu nu am vrut să ajungă vreun țigan lângă mine. Țiganii nu se bagă dacă e un țigan lângă. Asta e legea noastră țigănească. Și eu sunt rom. Dacă cumpără un român, nu am nicio treabă cu el”, a declarat proprietarul, care a spus că este pe drumul dinspre Italia spre România, iar când ajunge în țară, o să schimbe numele de pe pancartă cu al său.

Bărbatul a mai spus că locuiește la doar o stradă distanță și are un vecin care lucrează la primărie. Despre acest funcționar, proprietarul terenului a spus că l-a anunțat că o să pună pancarta cu „Cârpaci Novacovici” „ca să nu vină țigani” să cumpere terenul de lângă el.

Altă pancartă menită să pună pe fugă eventualii cumpărători ai terenului învecinat

La urma urmei, eu am aproape 2.000 de metri pătrați. Nu mă mai interesa să iau terenul de lângă, dar l-am vrut doar ca să nu se pună țigani lângă mine. Pe românul care cumpără nu îl interesează, mai ales că noi nu suntem țigani din ăia cum sunt prin centru. Noi suntem țigani cu școală, a mai afirmat bărbatul.

Acesta a admis că se poate deduce că mesajul este adresat și „românilor”, dar intenția lui nu a fost aceasta. „Se înțelege și invers, că dacă vine un român și vede pancarta aia se mai gândește… Dar o să o șterg și o să pun numele meu adevărat și asta e. Cine vrea să mă contacteze, mă contactează”, a mai declarat bărbatul din Giroc.

Primarul spune că nu știe și nu este de acord

Proprietarul de etnie romă a explicat și motivele pentru care nu acceptă alți romi lângă el. „Dacă stau doi țigani unul lângă altul, tot timpul o să iasă scandal și eu nu vreau să aibă copiii mei probleme în viitor. Pentru că de la copii pleacă problemele”, a mai declarat bărbatul.

Primarul din Giroc, Dan Vârtosu, a declarat că nu este la curent cu metoda folosită în localitate, dar nu este de acord cu astfel de practici. „Este pentru prima dată când aud despre situația menționată de dumneavoastră. Așa cum am mai menționat și în trecut, nu voi tolera pe raza comunei Giroc niciun fel de intimidare venită din partea proprietarilor de terenuri sau a dezvoltatorilor. Îi îndemn pe toți cei care se confruntă cu astfel de probleme să se adreseze de fiecare dată organelor abilitate. Administrația locală va susține și va asigura respectarea drepturilor fiecărui cetățean”, a transmis Dan Vârtosu.

