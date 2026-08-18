Mașina era înmatriculată în Elveția și figura în bazele de date cu alertă emisă de autoritățile elvețiene, fiind căutată în vederea confiscării.

Polițiștii de frontieră din Timișoara au primit informații despre autoturism și au declanșat o acțiune pentru identificarea acestuia. Mașina a fost observată la ieșirea din Timișoara, în timp ce se îndrepta spre autostrada A1.

„În data de 17.08.2026, în jurul orei 16:00, în baza unei informări, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara au declanșat o acțiune pentru depistarea și interceptarea autoturismului. Acesta a fost reperat la ieșire din municipiul Timișoara, în timp ce se deplasa spre autostrada A1 pe sensul de mers Timișoara – Arad.”, a transmis Poliția de Frontieră.

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Un echipaj al Poliției de Frontieră, împreună cu polițiștii de la Biroul de Poliție Autostrăzi, a oprit autoturismul pentru verificări.

La volan se afla un cetățean elvețian în vârstă de 35 de ani. Acesta a fost dus împreună cu mașina la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara pentru verificări suplimentare.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că a cumpărat autoturismul în Elveția de la o persoană pe care nu o cunoștea și că nu știa că mașina era căutată de autorități.

Mercedesul, evaluat la aproximativ 200.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră Timișoara, până la finalizarea cercetărilor.

Polițiștii continuă verificările, urmând să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Recent,un bărbat de 38 de ani a mers în Germania să-și cumpere mașină de 30.000 de euro, dar a rămas fără ea la Porțile de Fier I.