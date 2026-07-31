Polițiștii de frontieră au descoperit că mașina, un Volkswagen Golf gri, era căutată de autoritățile germane, fiind introdusă în bazele de date internaționale.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 156.000 de lei (circa 30.000 de euro), conform Poliției de Frontieră, a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 27 iulie 2026, în jurul orei 21:25.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii de frontieră au descoperit că vehiculul figura ca bun căutat.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul este semnalat în bazele de date ca fiind bun căutat, alertă emisă de Germania la data de 02.07.2026.”, a precizat Poliția de Frontieră.

Volkswagen cumpărat din Germania, confiscat la frontieră Sursa foto: Poliția de Frontieră

Bărbatul le-a declarat polițiștilor că a cumpărat mașina din Germania de la o persoană pe care nu o cunoștea și că nu avea informații despre situația juridică a autoturismului.

„Bărbatul a declarat că a cumpărat autoturismul de la o persoană necunoscută din Germania fără a cunoaște faptul că ar fi căutată de autorități.”

Poliția de Frontieră a precizat că mașina, estimată la aproximativ 156.000 de lei, a fost indisponibilizată la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Drobeta-Turnu Severin, urmând ca ancheta să stabilească toate împrejurările cazului.

„Drept urmare, autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 156.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin, iar cercetările sunt în curs de desfășurare, urmând ca la definitivarea verificărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.”, au adăugat polițiștii.

Săptămâna aceasta și un șofer de 33 de ani a rămas fără autoturismul pe care îl conducea, după un control efectuat de polițiștii de frontieră în Valea lui Mihai, județul Bihor.

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