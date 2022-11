Strănepotul căpitanului de pe Vasul „Transilvania”, Titus Antonescu de la „Chefi la cuțite”, și-a spus povestea pentru Libertatea: „Eu aleg ce fac și ce vreau să devin”

Titus Antonescu este născut în Constanța, dar de ceva vreme locuiește în București, unde lucrează și are tot felul de proiecte.

Titus Antonescu

„Sunt ilustrator, lucrez de la proiecte de ilustrație de carte, ilustrații editoriale, articole la tot felul de «desene». Sunt și graphic designer, am proiecte de identitate de brand, tipografie și, în mare parte, imagine”, spune despre el.

Titus se descrie ca fiind „un individ care face doar ce îi place”. Și care e mereu atent la tot ce înseamnă viața sa de zi cu zi.

„În timpul liber iubesc să am proiecte de mural, împreună cu artistul Andrei Felea am mai «atacat» niște pereți prin țară. Încă una dintre activitățile mele principale este călătoritul, acolo se duc toți banii mei, cel puțin până când o să ajung să parcurg tot Globul. Și aparent printre aceste activități este și gătitul, devenind o preocupare destul de recurentă”.

Pasiunea pentru fotografie și desen a „furat-o” de la bunicul său

„Mama a fost balerină, bunica îmi picta icoane”

Cum a arătat copilăria lui Titus? „Unul dintre copiii aceia foarte norocoși, care au avut parte de tot ce și-au dorit. Am crescut într-o casă în care, dacă azi voiam să pictez toți pereții, asta făceam. Dacă voiam să mă îmbrac în pijamale la școală, asta făceam. Mi s-a dat undă verde la aproape orice și părinții m-au lăsat să mă exprim așa cum îmi doresc. Cred că din pricina aceasta am avut și dorința și curajul să evoluez în lumea artei, am avut mână liberă și am putut să mă cultiv, iar în mintea mea știam că mă vor susține orice s-ar întâmpla”, povestește.

Titus Antonescu este ilustrator

Odată ajuns în platoul emisiunii „Chefi la cuțite”, Titus a dezvăluit că bunica l-a îndrumat spre bucătărie, iar bunicul spre desen și fotografie:

„Am crescut într-o familie unde niciodată nu am vorbit despre dorințele sau așteptările altora la adresa mea. Eu aleg ce fac, ce îmi place și ce vreau să devin. Mama a fost balerină, bunica îmi picta icoanele primite ca temă la școală, iar bunicul a fost fotograf”.

„Bucătăria e pură distracție și detensionare”

„Normal că nu am vrut în viața mea să fiu medic sau avocat. Am vrut și eu să fac artă, să fac ceva creativ și nou de fiecare dată. Similar și cu bucătăria, când o vedeam pe bunica că pregătește toate ingredientele pentru un preparat mi se părea că este un proces asemănător cu sculptura sau pictura. Pui multe texturi și ustensile la bătaie pentru a avea un produs finit perfect, făcut de tine de la zero”, spune acesta.

„Când o vedeam pe bunica că pregătește toate ingredientele pentru un preparat mi se părea că este un proces asemănător cu sculptura sau pictura”, spune Titus

Așa s-a născut pasiunea pentru bucătărie: „De mic îmi plăcea să-mi bag nasul în preparatele făcute de bunica. Ajunsese să ne facă mie și surorii mele un rând de cocă separat ca să putem frământa și modela în tandem «plastelină de casă». Probabil am fructificat pasiunea asta recent, de aproximativ un an, de când m-am stabilit la casa mea și îmi fac singur oala de mâncare. Aici mi-am dat seama că e singura activitate pe care o mai fac fără să mai stau pe telefon sau să mă stresez, e pură distracție și detensionare”.

Preparatul pe care-l pot face oricând? Piureul. Îl ador, este foarte versatil și poate fi făcut din aproape orice ingredient: cartof, mazăre, țelină, porumb, orice! Mai delicat, cu trufe sau foie gras, sau clasic, cu unt, parmezan și lapte. E destul de complicat să faci un piure vedetă, dar cred că îmi iese destul de bine. Titus Antonescu, concurent Chefi la cuțite:

Planuri și o nouă provocare

Ajuns la 22 de ani și deja extrem de cunoscut după apariția la TV, Titus crede în destin: „Dacă îți dorești ceva cu adevărat și îl manifestezi în univers, sigur se îndeplinește. Nu aș schimba nimic la viața mea, m-a adus unde sunt, cu tot ce am făcut, și sunt foarte mulțumit de mine și de ce am reușit să realizez până acum”.

Iar experiența gastronomică de la „Chefi la cuțite” o descrie ca fiind „prima nebunie din multe care urmează!”. Spunând că: „Mi-a plăcut prea mult, am cunoscut oameni minunați și m-a ajutat să îmi descopăr limitele în ceea ce privește tensiunea și anduranța – așa încât nu îndrăznesc să spun că e ultima dată. O să mai urmeze, sunt sigur!”.

„Am cunoscut oameni minunați și m-a ajutat să îmi descopăr limitele în ceea ce privește tensiunea și anduranța”, declară Titus Antonescu

Odată cu participarea la show, Titus a prins și „microbul” televiziunii, fiind gata să o ia de la capăt cu un nou proiect.

„Pe viitor cred că în mare parte vreau să mă bucur de ce am realizat acolo, să îmi culeg laurii, să îmi termin proiectele artistice pe care le-am început în viața personală, să termin masterul în comunicații vizuale/tipografie pe care îl am în desfășurare și apoi, cine știe… Altă aventură! Mi-ar plăcea un alt concurs, acum, dacă am prins gustul”, spune acesta.

Din câte se vede în emisiune sunt cel mai puțin pregătit om de acolo. Nu există un stil de bucătar, o regulă, un tipar pe care le urmez. Nu cred că vreau să urmez pașii nimănui, decât pe ai mei. Până acum a funcționat foarte bine, am încredere în invențiile mele și în combinațiile de gust experimentale pe care le născocesc. Titus Antonescu, concurent Chefi la cuțite:

Povestea străbunicului, căpitan pe Vasul „Transilvania”

Titus a dezvăluit și-o altă poveste. Stăbunicii lui au trăit mult timp în Egipt, fiind de origine română. Stăbunicul său a fost printre primii căpitani de cursă lungă care au străbătut canalul Suez și a legat cursa Egipt-România cu Vasul „Trasilvania” de pasageri.

Stăbunicul său a fost printre primii căpitani care au străbătut canalul Suez cu Vasul „Trasilvania” de pasageri

„Am aflat povestea în primii ani de școală, când am vizitat prima dată muzeul de marină din Constanța unde este și el expus cu povestea aferentă. Cred că cel mai mult m-a impulsionat să ajung și eu cineva de care să se vorbească și, după ce nu mai sunt, să am un impact, să fac ceva în lumea asta pentru care să fiu ținut minte. Probabil mi-a validat dorința de a răzbi în ceea ce vreau să fac”, dezvăluie.

În timpul emisiunii, acesta a mai povestit: „La 2 ani, mergeam străbunica mea și mă obliga să învăț franceză. Mă punea să scriu rețetele împreună cu ea ca să știu gramajele și probabil, și din pricina ei am ajuns să port colier oriunde mă duc. Ea era cea mai cochetă persoană. Când s-a întors din Egipt a venit cu lăzi de pantofi și bijuterii, era tot timpul cu perle sau cu ștrasuri. Era cea mai stilată și asta m-a atras și pe mine”.

