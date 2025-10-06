Meteorologii avertizează asupra riscului de avalanșe în zonele montane înalte. În Făgăraș și Bucegi, la altitudini peste 2.000 de metri, există pericol de avalanșe mici și medii.

Stratul de zăpadă în aceste masive variază între 20 și 40 de centimetri. Acesta este descris ca fiind umed și instabil. Prognoza indică o acumulare suplimentară de 10-30 cm în zilele următoare, posibil mai mult în apropierea crestelor.

„Pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0°C la altitudini de peste 2.000 m, stratul de zăpadă va rămâne umed și instabil. Noul strat se va așeza peste crustele de gheață formate în timpul nopților reci, iar local pot apărea curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări”, avertizează nivologi din Sibiu.

Recomandările pentru turiști includ evitarea zonelor înalte neamenajate, unde riscul de avalanșe spontane este crescut, în special pe versanții înclinați și în apropierea crestelor.

