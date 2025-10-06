Mesajul DSU după avertizările de vreme severă

În contextul celor patru avertizări de vreme severă emise de ANM, în această dimijneață, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj cu mai multre recomandări pentru populație:

Evitați deplasările în aer liber pe durata fenomenelor anunțate;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Evitați staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare;

Parcați în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile;

Nu atingeți cablurile electrice aflate la sol – pot fi sub tensiune;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale.

Cod roșu de ploi torențiale în estul țării, de marți noapte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod roșu de ploi abundente, valabilă în trei județe, respectiv Constanța, Călărași și Ialomița. Potrivit specialiștilor, în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 120 l/mp. Va ploua în câteva ore cât pentru 2 luni. De asemenea, o informare de vreme severă anunță frig, ploi, lapoviță și ninsori în mai multe regiuni, până joi dimineață.

Astfel, marți, de la ora 21.00, județele Constanța, Călărași și Ialomița vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, în judeţele avertizate, va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de 110 – 120 l/mp. De asemenea, un cod portocaliu de ploi abundente este valabil în 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23. În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

O altă avertizare meteo emisă de ANM este un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m.

În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm). Codul galben este valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23.

Vreme rece, ploi şi vânt în cea mai mare parte a ţării

O informare de vreme severă, valabilă în intervalul 6 octombrie, ora 10 – 9 octombrie, ora 10, anunță ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, vreme rece. În intervalul menționat în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local de peste 70…100 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar marți (7 octombrie) și marți spre miercuri (7/8 octombrie) va fi viscol și se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar și de 60…70 km/h. Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.

Conform prognozei meteo pe 4 săptămâni, emisă de ANM, vremea nu va mai fi așa rece de săptămâna viitoare, urmând ca temperaturile să fie unele specifice toamnei.

În ce privește ploile, și acestea se vor domoli, săptămâna viitoare chiar vor lipsi, apoi vor mai fi precipitații abundente spre finalul lunii octombrie.

