Problemele de la Academia de Poliție au fost reclamate de mai multe ori. În primăvară, un fost student arăta viermi în mâncare, mucegai și toalete ruginite: „Au verificat telefoanele să vadă cine a trimis imaginile”

În urmă cu două săptămâni, aproape 100 de studenți de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după ce au mâncat la cantina facultății. După acest incident, instituția a cerut testarea personalului și igienizarea spațiilor. Încă se face anchetă epidemiologică pentru a stabili ce a provocat starea de rău a tinerilor.

Între timp, Academia a fost închisă, cursurile studenților au fost mutate online, iar șeful instituției, înlocuit.

Situația studenților și a căminelor de la Academia de Poliție a mai fost sub lupă și anul trecut, când sindicatul Europol a reclamat condiții „mult mai proaste decât în orice penitenciar din țară”.

Cum arată căminele: igrasie, mucegai, viermi

„Studenții au făcut o pregătire asiduă pentru a promova examenul de admitere și nu se așteptau să găsească asemenea condiții vitrege”, a scris Edward Deară pe Facebook, în aprilie.

Mesajul său în care vorbește despre condițiile din căminele studenților de la Academia de Poliție este însoțit de mai multe fotografii și filmări. În ele se pot observa pereți plini de mucegai, grupuri sanitare neconforme, camere de cazare degradate. Într-o poză, peretele unei băi este plin de mucegai verde, iar pe alocuri, tencuiala este crăpată. În alta, este surprins un vas de toaletă ruginit. În alte fotografii apar paturi improvizate, cu uși așezate sub saltele.

Fostul student a publicat și câteva fotografii cu mâncarea din cantină, în care și-au făcut loc viermi mici sau gândaci.

Cuvinte precum „Ireal…”, „Există așa ceva?”, „Să le fie rușine”, „Vă întrebați de ce nu mai sunt polițiști” umplu secțiunile de comentarii. Aceleași imagini postate de Deară au circulat și pe TikTok.

Imaginile, afirmă Deară într-o discuție cu Libertatea, sunt din perioada în care el a fost student al Academiei, 2019-2022, „când mi-a fost luat dreptul la insignă și de a-mi finaliza studiile”. Spune că a reclamat de mai multe ori conducerii școlii condițiile, fără rezultat, de aceea s-a hotărât să le facă publice în aprilie anul acesta.

Fostul student spune că mai deține și alte imagini asemănătoare, dar a încetat să le mai posteze începând cu luna august, explică el, „din cauza lipsei de susținere” și a amenințărilor primite din partea unor oameni din instituție, fără să menționeze despre cine este vorba.

„S-au verificat și telefoane pentru a identifica persoana care a trimis imaginile”

Am încercat să vorbim cu mai mulți foști sau actuali studenți din cadrul Academiei, însă doar câțiva au acceptat o discuție chiar și sub anonimat. Cei cu care am vorbit spun că imaginile publicate de Deară sunt reale, iar situația este și în prezent aproape aceeași. Au ezitat însă să intre în detalii.

Studenții și angajații din poliție se tem să vorbească despre condițiile în care învață, crede Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol. Asta și pentru că „s-au verificat și telefoane, a existat așa, o mică inchiziție pentru a identifica persoana care a trimis imaginile”, spune Andreica, astfel că studenții nu mai au încredere să vorbească, nici măcar sub anonimat.

„Rigoarea este una exagerată și, din păcate, se materializează prin politica «pumnului în gură» și a intimidărilor care au loc. Adică studenților li se atrage atenția și li se aduce în discuție constant faptul că mai au de absolvit, că participă la examene, că primesc note din partea profesorilor”, spune Cosmin Andreica, liderul Europol.

Cosmin Andreica, liderul Europol

Cum răspunde Academia: „zone de șantier”

Contactată telefonic de Libertatea, conducerea Academiei de Poliție spune că spațiile care au fost surprinse în imaginile publicate pe rețelele sociale sunt „zone de șantier” în care nu locuiesc studenți.

Ea menționează noile aspecte aduse căminelor studențești: „Prize, sisteme de alarme de incendiu, mufele noi de internet, adică întru totul încercăm să le facem viața nu frumoasă, foarte bună”.

Într-un răspuns în scris la solicitarea ziarului, Academia menționează că din totalul bugetului anual, cheltuielile pentru renovările clădirilor din cadrul Academiei se ridică la 835.000 de lei, iar bugetul de investiții în construcții este de 7,4 milioane de lei. Instituția de învățământ are, la momentul actual, în desfășurare două proiecte finanțate din fonduri europene pentru reabilitare, modernizare și dezvoltare în valoare totală de aproape 89 de milioane de lei.

Sindicatul Europol: „condiții mai proaste ca în penitenciare”

Situația expusă online de fostul student Deară nu reprezintă un subiect nou în tabloul cu proaspăta închidere a Academiei de Poliție.

Săptămâna trecută, la două zile după ce studenții au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară, Europol a postat pe Facebook fotografii cu mâncarea primită de aceștia la cantină, cu viermi în ea.

„În meniul primit azi, la două zile de la declanșarea focarului de infecție, se pot vedea cu ochiul liber larve de viermi în supă sau carne alterată cu miros înțepător. Nu numai că nimeni din conducerea ministerului nu a luat atitudine față de umilința și riscul bacteriologic existent, dar și la acest moment, bătaia de joc continuă la adresa studenților cărora li se oferă «mâncare», ce se aseamănă cu lăturile”, au scris sindicaliștii pe rețeaua socială.

Iar în octombrie anul trecut, după o deplasare la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, Sindicatul Polițiștilor Europeni – Europol a postat pe pagina de Facebook un mesaj despre condițiile din căminele de cazare ale studenților, care sunt „mult mai proaste decât în orice penitenciar din țară”. Fotografiile sunt asemănătoare celor publicate de Deară. Într-un videoclip se vede un șobolan traversând holul unui cămin.

În replică, instituția de învățământ a precizat, la acea vreme, că „majoritatea imaginilor și videoclipurilor sunt tendențioase și nu reflectă fidel realitatea” și că trece printr-un proces „complex de reformă”, în care este vizată și infrastructura. Conform comunicatului de presă postat pe site-ul oficial al Academiei de Poliție, a existat un contract de finanțare pe fonduri europene de aproape 40 de milioane de lei, pentru modernizarea spațiilor de cazare. Proiectul a fost însă blocat până în decembrie 2021, apoi deblocat în primăvară.

„Era exact ca în poze, greu de suportat”

Cosmin Andreica spune că, din punctul de vedere al finanțării, Ministerul de Interne are suficienți bani, fiind vorba mai ales de „cea mai prestigioasă instituție de învățământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne”. Șeful Europol susține că „astăzi, în penitenciarele din România, nu avem un exemplu similar în care să găsim condiții atât de precare”.

„În urma publicării acelor imagini (din octombrie 2022, n.r.), prima reacție a conducerii Academiei a fost de a încerca să evidențieze cum că imaginile nu ar fi din acea perioadă, ci că ar fi din urmă cu 5-6 ani, asta în condițiile în care în una din imagini țopăie efectiv un șobolan pe holurile dormitoarelor, iar pe acel hol sunt aplicate săgeți specifice perioadei pandemice, când au existat acele fluxuri de deplasare pe care fiecare instituție trebuia să și le stabilească, în așa fel încât să limiteze infectarea cu coronavirus”, spune Andreica.

Edward Deară afirmă, la rândul său, că studenții locuiau în acele condiții și că Academia s-a ferit să recunoască acest fapt: „Era exact ca în poze, greu de suportat. Condițiile denotă că nu s-a mai investit”. Fostul student crede că „remodernizarea” despre care conducerea Academiei vorbește este „ceva de mântuială”.

Un alt student acuză că instituția nu își asumă vina

Adrian Dumitru, cunoscut în mediul online sub pseudonimul Adrian Elicopter de Luptă și student în anul IV la Academia de Poliție, a postat pe TikTok un videoclip în care explică situația toxiinfecției alimentare. El precizează că la nivelul instituției nu a fost „recunoscută absolut nicio vină”. Studentul mai menționează că nu 60 ar fi fost numărul studenților spitalizați, ci 150 și de-a lungul videoclipului afișează poze cu condițiile care se regăsesc în căminele și în cantina Academiei.

„S-a apelat la dezumanizarea studenților pentru că, de fiecare dată când este ceva greșit în Academia de Poliție, este vina studenților. Ne-a fost imputat că nu ne spălăm pe mâini și de-asta au făcut toxiinfecție alimentară 60 de studenți care, de fapt, din ce știu eu, sunt aproximativ 150”, a spus el într-un video din 17 noiembrie.

Clipul a strâns aproape 120.000 de aprecieri, peste 6.000 de share-uri și aproape 1.000 de comentarii.

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a sesizat DIICOT, cu privire la conducerea instituției, pe care o acuză de abuz în serviciu și fals intelectual.

***

Autoarea Adela Cioruță este studentă în anul III la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București. Materialul de față a fost realizat în cadrul seminarului „Tehnici de investigare jurnalistică”.

