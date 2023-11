UPDATE ora 15.30: Conducerea Academiei de Poliţie a anunțat că începând de săptămâna viitoare şi până la vacanţa de Crăciun, studenţii vor face cursuri online.

Academia a precizat că lucrările de reabilitare sunt aproape finalizate, iar conducerea „a luat decizia desfășurării activităților didactice în mod sincron în perioada 27.11.2023 – 22.12.2023, pentru Facultatea de Poliție – PSU licență – cu frecvență, respectiv PSU Masterat profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice””.

Instituția a adăugat că vrea „dinamizarea și urgentarea activităților de reabilitare și modernizare a spațiilor” pentru „optimizarea și îmbunătățirea substanțială a condițiilor” de învățământ.

Știrea inițială: Decizia vine la mai bine de 10 zile după ce 63 de tineri care au mâncat la cantina de la Academia de Poliție din București au acuzat stări de rău, cu dureri abdominale și stări de vomă, a transmis Academia Alexandru Ioan Cuza, miercuri, 15 noiembrie. Aproape 60 au ajuns la „Matei Balș”, a precizat atunci Cătălin Apostolescu, managerul Institutului, pentru Libertatea.

„Această decizie vine în contextul presiunii mediatice dar și a refuzului conducerii Academiei de a ne permite accesul zilnic, pentru a monitoriza condițiile în care studenții și angajații instituției de învățământ își desfășoară activitățile. Să nu uităm că nici până în acest moment nu avem rezultatele probelor de laborator ca urmare a focarului de toxiinfecție alimentară”, acuză sindicatul.

Recomandări VIDEO. Cum îi umilea primarul fugar Cherecheș pe oamenii din școli: „Calc pe demisia voastră! Dau eu bani de la mine. Aici, la noi, nu e ca la București!”

Acuzații dure

„Timp de un an, studenții și angajații Academiei au fost victimele unor incompetenți, împuterniciți/desemnați susținuți politic, plătiți cu salarii de «lucrări de excepție» majorate cu 50%, în timp ce firmele care au primit milioane de euro pentru modernizarea instituției au lucrat cu zilieri, în șantiere care încălcă normele legale, realizând lucrări de proastă calitate”, mai spun reprezentanții Europol.

Aceștia afirmă că niciun oficial al Academiei nu a fost cercetat disciplinar și spun că faptele nu puteau fi tolerate fără susținere din cadrul Ministerului de Interne.

Același sindicat relata în urmă cu mai bine de o săptămână că studenții academiei au primit supă cu larve de viermi și a postat mai multe fotografii cu mâncarea primită de aceștia.

DSP: A existat un control

Libertatea a luat legătura cu DSP București, care a precizat că a fost informată de situația paciențior cu toxinfecție și că a existat un control după acest incident.

„Nu am fost noi în control, a fost direcția lor medicală. Noi am fost informați că la Spitalul de boli infecțioase Matei Balș există pacienți cu toxiinfecție. Ei au circuit închis, nu știu să vă spun mai mult. Ei trebuie să își ia toate măsurile: curățenie, analize de apă, probe alimentare. Acum vreo zece zile am primit hârtie că sunt persoane internate. Nu cunosc acum starea lor sau dacă mai sunt internate”, a spus Cristina Pelin – director executiv DSP București.

Recomandări Acuzată că a primit într-o singură lună mită de la aproape 300 de persoane, fosta șefă a unei secții de Oncologie din Suceava se apără: Dacă îi refuza, pacienții ar fi crezut că vor muri. Ce i-a transmis însă judecătorul

Imediat după apariția scandalului, Ministerul de Interne a anunțat că va trimite Corpul de Control la Academie. Sâmbătă, Libertatea a încercat să ia legătura cu reprezentanții MAI pentru o reacție pe acest subiect. Fără rezultat.

Urmărește-ne pe Google News