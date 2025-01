Șefa Europol spune că Big Tech are „responsabilitatea” de a debloca mesajele criptate. Catherine De Bolle avertizează companiile că riscă să amenințe democrația dacă nu cooperează cu legislatorii

Articol de Suzi Ring (Londra), Laura Dubois (Bruxelles) | 20.01.2025

Catherine De Bolle a declarat pentru Financial Times că se va întâlni cu grupurile Big Tech în stațiunea montană elvețiană pentru a discuta această problemă, susținând că întreprinderile au o „responsabilitate socială” de a oferi poliției acces la mesajele criptate care sunt utilizate de infractori pentru a-și păstra anonimatul.

„Anonimatul nu este un drept fundamental”, a declarat directorul executiv al agenției UE de aplicare a legii.

„Atunci când avem un mandat de percheziție și suntem în fața unei case, iar ușa este încuiată și știți că infractorul se află în casă, populația nu va accepta să nu puteți intra”, a explicat aceasta.

Într-un mediu digital, poliția trebuie să fie capabilă să decodifice aceste mesaje pentru a combate criminalitatea, a adăugat ea: „Nu veți putea impune democrația [fără aceasta]”.

A existat mult timp o tensiune între companiile de tehnologie și organele de aplicare a legii cu privire la utilizarea criptării de la un capăt la altul pe platformele de mesagerie, ceea ce face dificilă obținerea de către poliție a probelor în cadrul investigațiilor. În luna aprilie a anului trecut, șefii poliției europene au solicitat guvernelor și industriei să ia măsuri urgente pentru a preveni ca criptarea să submineze anchetele penale.

Recomandări Sondaj INSCOP. 69,1% dintre români ar vota un candidat naționalist pentru funcția de președinte

Companiile de tehnologie, inclusiv Apple, WhatsApp de la Meta și aplicația de mesagerie Signal, axată pe confidențialitate, au respins în mod constant eforturile juridice de compromitere a criptării lor, argumentând că aceasta ar amenința confidențialitatea și securitatea utilizatorilor lor. În ultimii ani, Apple și-a intensificat eforturile de a coopera cu autoritățile de aplicare a legii în vederea combaterii abuzurilor online asupra copiilor și a altor infracțiuni.

Însă astfel de inițiative au fost în mare parte abandonate din cauza unei reacții vehemente din partea militanților pentru protecția vieții private. Unele state membre ale UE, inclusiv Germania, au fost, de asemenea, sceptice cu privire la acordarea unui acces mai mare la mesajele private de către autoritățile de aplicare a legii, ceea ce a dus la blocarea legislației privind combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor.

De Bolle, o belgiancă de 54 de ani care a preluat conducerea Europol în 2018 și se află în ultimul an complet în funcție, a declarat, de asemenea, că ar dori să extindă utilizarea inteligenței artificiale în investigațiile agenției și să analizeze „amenințările hibride”, cum ar fi acuzațiile recente împotriva Rusiei de tăiere a cablurilor submarine în Marea Baltică.

Recomandări Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze la alegerile prezidențiale 2025, spune Gigi Becali: „Serviciile secrete trebuie să intervină la CCR”

În prezent, Europol poate examina doar organizațiile criminale și trebuie să se retragă în cazul în care există activități criminale la nivel de stat, a declarat De Bolle, adăugând că o schimbare ar necesita o nouă legislație UE. Europol, care se folosește de uriașul său fond de date pentru a ajuta statele să combată criminalitatea gravă și organizată în domenii precum terorismul, traficul de droguri și frauda, și-a dublat dimensiunea sub conducerea lui De Bolle, ajungând la aproximativ 1700 de angajați.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat anul trecut că dorește să crească și mai mult personalul Europol și să consolideze mandatul acestuia pentru a „deveni o agenție de poliție cu adevărat operațională”. În afara activității sale pentru statele membre ale UE, o serie de țări, inclusiv Regatul Unit și SUA, au birouri în cadrul agenției. De Bolle a declarat că nu anticipează mari schimbări în structura SUA după ce Donald Trump va prelua președinția în această lună, pe baza mandatului său anterior. SUA au aproximativ 30 de funcționari în cadrul Europol, care provin din mai multe agenții diferite, cum ar fi Biroul Federal de Investigații. Ea a precizat că încă nu s-a întâlnit cu viitoarea administrație Trump.

Recomandări Cazul profesoarei de religie care a murit după ce s-a aruncat dintr-o ambulanță aflată în mers. Condamnarea primită de asistenta medicală neglijentă

Europol și-a demonstrat valoarea anul trecut prin distrugerea prolificului grup de ransomware LockBit, care a implicat FBI și Departamentul de Justiție al SUA. Agenția a jucat, de asemenea, un rol important în combaterea traficului de droguri în Europa, contribuind inclusiv la decodarea serviciilor de mesagerie EncroChat și Sky ECC, care erau utilizate de infractori.

Accesul la mesajele acestora a condus la o multitudine de cazuri penale și la mii de arestări. Anul trecut, peste 100 de persoane au fost condamnate în cel mai mare proces penal din Belgia, pe baza probelor rezultate din decriptarea Sky ECC. De Bolle a declarat că vor urma și alte cazuri legate de decriptarea serviciilor de mesagerie. Europol va publica în martie evaluarea sa trimestrială a criminalității grave și organizate cu care se confruntă UE, care va include informații privind interferența străină, a declarat De Bolle.

(A contribuit și Tim Bradshaw)

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul poate fi redistribuit, copiat sau modificat în niciun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News