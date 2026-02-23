Expansiunea Chinei este fără precedent

Washingtonul a precizat că expirarea, la începutul acestei luni, a tratatului New START – ultimul acord dintre principalele puteri nucleare, Statele Unite și Rusia – a creat posibilitatea de a obține un „acord mai bun”, care să includă și Beijingul.

China a respins public apelurile de a începe negocierile pentru un nou tratat trilateral.

Christopher Yeaw, asistent al secretarului de stat al SUA pentru controlul armamentului și neproliferare, a declarat în cadrul Conferinței pentru Dezarmare de la Geneva că tratatul New START a avut defecte majore.

„Probabil cea mai mare carență a sa a fost faptul că New START nu a luat în calcul expansiunea fără precedent, deliberată, rapidă și opacă a arsenalului nuclear al Chinei”, a afirmat acesta.

„În ciuda afirmațiilor sale contrare, China și-a extins masiv arsenalul nuclear, în mod deliberat și fără constrângeri, lipsită de transparență sau de orice indiciu privind intențiile sale ori punctul final al acestui proces”, a acuzat acesta.

„Credem că China ar putea atinge paritatea în următorii patru sau cinci ani”, a declarat el, fără a oferi detalii suplimentare despre ceea ce înțelege prin paritate.

Rusia și SUA dețin peste 5.000 de arme nucleare

Atât Rusia, cât și Statele Unite dețin peste 5.000 de arme nucleare, conform grupului de campanie ICAN, laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

Însă tratatul New START, care a expirat pe 5 februarie, limita Statele Unite și Rusia la câte 1.550 de focoase nucleare desfășurate fiecare – un număr de care Washingtonul afirmă că China se apropie rapid.

„Beijingul este pe cale să dețină materialul fisionabil necesar pentru mai mult de 1.000 de focoase nucleare până în anul 2030”, a declarat Yeaw.

Temeri privind o nouă cursă a înarmării

Expirarea tratatului New START marchează prima dată în ultimele decenii când nu mai există niciun acord care să limiteze poziționarea celor mai distructive arme ale planetei, stârnind temeri privind o nouă cursă a înarmării.

Yeaw a salutat expirarea tratatului, insistând că limitele numerice impuse focoaselor și lansatoarelor „nu mai erau relevante”, având în vedere presupusa încălcare a acordului de către Rusia.

De asemenea, el a acuzat Moscova că ajută la „stimularea capacității Beijingului de a-și mări arsenalul”.

„Expirarea a survenit într-un moment oportun”, a declarat el, insistând că acest lucru îi va permite președintelui SUA, Donald Trump, să facă demersuri către „obiectivul său suprem, acela de a obține un acord mai bun”.

Un „acord mai bun”, obiectivul lui Trump

„Expirarea tratatului și absența oricărui acord de control al armamentului nuclear în acest moment nu înseamnă că Statele Unite abandonează sau ignoră controlul armelor”, a precizat el, punctând: „Dimpotrivă, adevărul este exact invers”.

„Obiectivul nostru este un acord mai bun, către o lume cu mai puține arme nucleare.” Această declarație încheie argumentația oficialului american, subliniind faptul că, din perspectiva Washingtonului, abandonarea vechiului tratat nu este un pas către rearmare, ci o tactică pentru a negocia un cadru global mai eficient și mai cuprinzător.

Arsenalul nuclear global este în creștere, inversând decenii de dezarmare, conform unui raport recent al Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI). Potrivit Onet și Politico, nouă state dețin în prezent arme nucleare, însumând 12.241 de focoase.



