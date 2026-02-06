Acuzații grave lansate de SUA la adresa Beijingului

În cadrul unei conferințe internaționale pe tema dezarmării, desfășurată la Geneva, Thomas DiNanno, subsecretar de stat american pentru controlul armamentului și securitate internațională, a declarat că poate dezvălui că „guvernul SUA are cunoștință de faptul că China a efectuat teste nucleare explozive, inclusiv pregătiri pentru teste cu randamente estimate la sute de tone”.

Oficialul a mai adăugat că un test de acest tip a avut loc pe 22 iunie 2020.

DiNanno a acuzat autoritățile chineze că „au încercat să ascundă testele prin mascarea exploziilor nucleare” și că au folosit metode precum „decuplarea” pentru a reduce eficacitatea monitorizării seismice. Aceste acțiuni ar încălca angajamentele internaționale privind interzicerea testelor nucleare.

Reacția Chinei după ce SUA i-a acuzat de teste nucleare secrete

Ambasadorul Chinei pentru dezarmare, Shen Jian, a respins acuzațiile SUA, declarând că Beijingul a acționat întotdeauna cu prudență și responsabilitate în domeniul nuclear.

„China observă că SUA continuă să exagereze așa-numita amenințare nucleară din partea Chinei. China se opune ferm unor astfel de narațiuni false”, a declarat Shen, adăugând că „SUA este vinovată de agravarea cursei înarmărilor”.

Diplomații prezenți la conferință au considerat acuzațiile americane drept îngrijorătoare, subliniind intensificarea tensiunilor dintre Washington și Beijing într-un moment crucial pentru politica globală de control al armamentului nuclear.

Expirarea tratatului New START

Aceste acuzații vin la scurt timp după expirarea, pe 5 februarie 2026, a tratatului New START, semnat în 2010 între SUA și Rusia. Acesta reprezenta ultima înțelegere juridic obligatorie privind limitarea rachetelor strategice și a focoaselor nucleare între cele două țări.

Acum, pentru prima dată în mai bine de 50 de ani, cele două mari puteri nu mai au o înțelegere care să reglementeze arsenalul nuclear.

Președintele american Donald Trump susținea necesitatea unui nou tratat care să includă și China, al cărei arsenal nuclear este în continuă creștere.

DiNanno a avertizat că „Statele Unite se confruntă astăzi cu amenințări din partea mai multor puteri nucleare. Pe scurt, un tratat bilateral cu o singură putere nucleară este pur și simplu inadecvat în 2026 și în viitor”.

Oficialul a menționat că, potrivit estimărilor americane, China ar putea deține peste 1.000 de focoase nucleare până în 2030.

Poziția Rusiei și apelul la cooperare între SUA și China

Rusia, la rândul ei, a transmis că este deschisă unui dialog cu SUA pentru continuarea negocierilor privind controlul armamentului nuclear.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova este pregătită pentru orice scenariu, dar consideră necesar un acord care să implice și aliații nucleari ai NATO, Marea Britanie și Franța. Totuși, aceste țări au respins ideea de a participa la negocieri.

La rândul său, Franța a subliniat că un nou acord între statele care dețin cele mai mari arsenale nucleare este esențial într-un moment în care normele internaționale privind armele nucleare sunt mai fragile ca niciodată. Marea Britanie a susținut, de asemenea, necesitatea includerii Chinei, Rusiei și Statelor Unite în noile discuții despre controlul armelor nucleare.

Amenințarea unui vid în controlul armamentelor

Expirarea tratatului New START creează un vid periculos în sistemul global de control al armamentului nuclear, pentru prima dată după 1972. Încă din perioada Războiului Rece, tratatele de limitare a armamentului au fost esențiale pentru reducerea riscului de erori de calcul sau de escaladare a conflictelor.

Dacă nu se ajunge la un nou acord, analiștii avertizează că tensiunile internaționale ar putea crește, mai ales pe fondul conflictelor în desfășurare din Ucraina, Orientul Mijlociu și alte regiuni sensibile.

SUA și Rusia ar putea fi tentate să își extindă arsenalele în lipsa unor reglementări clare, în condițiile în care China își dezvoltă rapid capacitățile nucleare.

„În această nouă eră, sperăm că SUA vor renunța la mentalitatea din timpul Războiului Rece și vor adopta o securitate comună și cooperativă”, a declarat Shen Jian, reafirmând că China nu va participa la negocieri cu Rusia și SUA în viitorul apropiat, din cauza diferențelor semnificative între arsenalele nucleare.

Negocierea unui nou tratat de control al armelor nucleare, o sarcină dificilă

Contextul geopolitic actual este mult diferit față de cel din 2010, când a fost semnat New START. Rusia dezvoltă arme avansate, precum racheta de croazieră Burevestnik și torpila subacvatică Poseidon, în timp ce SUA intenționează să construiască un sistem de apărare antirachetă spațial, cunoscut sub numele de „Golden Dome”.

Potrivit analiștilor, negocierile pentru un nou acord ar putea dura ani de zile. În acest interval, riscurile de escaladare a tensiunilor internaționale ar putea spori, iar absența unui cadru clar pentru controlul armamentului ar putea determina alte țări, precum Japonia, Coreea de Sud sau Polonia, să ia în considerare posibilitatea dezvoltării propriilor arsenale nucleare.

