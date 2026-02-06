Acuzații grave lansate de SUA la adresa Beijingului

În cadrul unei conferințe internaționale pe tema dezarmării, desfășurată la Geneva, Thomas DiNanno, subsecretar de stat american pentru controlul armamentului și securitate internațională, a declarat că poate dezvălui că „guvernul SUA are cunoștință de faptul că China a efectuat teste nucleare explozive, inclusiv pregătiri pentru teste cu randamente estimate la sute de tone”.

Oficialul a mai adăugat că un test de acest tip a avut loc pe 22 iunie 2020.

DiNanno a acuzat autoritățile chineze că „au încercat să ascundă testele prin mascarea exploziilor nucleare” și că au folosit metode precum „decuplarea” pentru a reduce eficacitatea monitorizării seismice. Aceste acțiuni ar încălca angajamentele internaționale privind interzicerea testelor nucleare.

Reacția Chinei după ce SUA i-a acuzat de teste nucleare secrete

Ambasadorul Chinei pentru dezarmare, Shen Jian, a respins acuzațiile SUA, declarând că Beijingul a acționat întotdeauna cu prudență și responsabilitate în domeniul nuclear.

„China observă că SUA continuă să exagereze așa-numita amenințare nucleară din partea Chinei. China se opune ferm unor astfel de narațiuni false”, a declarat Shen, adăugând că „SUA este vinovată de agravarea cursei înarmărilor”.

Diplomații prezenți la conferință au considerat acuzațiile americane drept îngrijorătoare, subliniind intensificarea tensiunilor dintre Washington și Beijing într-un moment crucial pentru politica globală de control al armamentului nuclear.

Expirarea tratatului New START

Aceste acuzații vin la scurt timp după expirarea, pe 5 februarie 2026, a tratatului New START, semnat în 2010 între SUA și Rusia. Acesta reprezenta ultima înțelegere juridic obligatorie privind limitarea rachetelor strategice și a focoaselor nucleare între cele două țări.

Acum, pentru prima dată în mai bine de 50 de ani, cele două mari puteri nu mai au o înțelegere care să reglementeze arsenalul nuclear.

Președintele american Donald Trump susținea necesitatea unui nou tratat care să includă și China, al cărei arsenal nuclear este în continuă creștere.

DiNanno a avertizat că „Statele Unite se confruntă astăzi cu amenințări din partea mai multor puteri nucleare. Pe scurt, un tratat bilateral cu o singură putere nucleară este pur și simplu inadecvat în 2026 și în viitor”.

Oficialul a menționat că, potrivit estimărilor americane, China ar putea deține peste 1.000 de focoase nucleare până în 2030.

Poziția Rusiei și apelul la cooperare între SUA și China

Rusia, la rândul ei, a transmis că este deschisă unui dialog cu SUA pentru continuarea negocierilor privind controlul armamentului nuclear.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova este pregătită pentru orice scenariu, dar consideră necesar un acord care să implice și aliații nucleari ai NATO, Marea Britanie și Franța. Totuși, aceste țări au respins ideea de a participa la negocieri.

La rândul său, Franța a subliniat că un nou acord între statele care dețin cele mai mari arsenale nucleare este esențial într-un moment în care normele internaționale privind armele nucleare sunt mai fragile ca niciodată. Marea Britanie a susținut, de asemenea, necesitatea includerii Chinei, Rusiei și Statelor Unite în noile discuții despre controlul armelor nucleare.

Amenințarea unui vid în controlul armamentelor

Expirarea tratatului New START creează un vid periculos în sistemul global de control al armamentului nuclear, pentru prima dată după 1972. Încă din perioada Războiului Rece, tratatele de limitare a armamentului au fost esențiale pentru reducerea riscului de erori de calcul sau de escaladare a conflictelor.

Dacă nu se ajunge la un nou acord, analiștii avertizează că tensiunile internaționale ar putea crește, mai ales pe fondul conflictelor în desfășurare din Ucraina, Orientul Mijlociu și alte regiuni sensibile.

SUA și Rusia ar putea fi tentate să își extindă arsenalele în lipsa unor reglementări clare, în condițiile în care China își dezvoltă rapid capacitățile nucleare.

„În această nouă eră, sperăm că SUA vor renunța la mentalitatea din timpul Războiului Rece și vor adopta o securitate comună și cooperativă”, a declarat Shen Jian, reafirmând că China nu va participa la negocieri cu Rusia și SUA în viitorul apropiat, din cauza diferențelor semnificative între arsenalele nucleare.

Negocierea unui nou tratat de control al armelor nucleare, o sarcină dificilă

Contextul geopolitic actual este mult diferit față de cel din 2010, când a fost semnat New START. Rusia dezvoltă arme avansate, precum racheta de croazieră Burevestnik și torpila subacvatică Poseidon, în timp ce SUA intenționează să construiască un sistem de apărare antirachetă spațial, cunoscut sub numele de „Golden Dome”.

Potrivit analiștilor, negocierile pentru un nou acord ar putea dura ani de zile. În acest interval, riscurile de escaladare a tensiunilor internaționale ar putea spori, iar absența unui cadru clar pentru controlul armamentului ar putea determina alte țări, precum Japonia, Coreea de Sud sau Polonia, să ia în considerare posibilitatea dezvoltării propriilor arsenale nucleare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bani sau ego?! Adevăratul motiv pentru care Mihai Bendeac face filme românești: „Este un lucru folositor”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
Elle.ro
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Reacția neașteptată a Andreei Raicu, după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intime cu un doctor, în benzinărie. „O prietenă m-a întrebat dacă știu de scandalul imens din online”
Avantaje.ro
Reacția neașteptată a Andreei Raicu, după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intime cu un doctor, în benzinărie. „O prietenă m-a întrebat dacă știu de scandalul imens din online”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Obiceiuri sănătoase pentru administrarea veniturilor. Consultant financiar: „Banii trebuie gestionați strategic, nu emoțional”
Știri România 19:00
Obiceiuri sănătoase pentru administrarea veniturilor. Consultant financiar: „Banii trebuie gestionați strategic, nu emoțional”
Ilie Bolojan a stabilit ce se întâmplă cu accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale
Știri România 18:56
Ilie Bolojan a stabilit ce se întâmplă cu accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale
Parteneri
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Adevarul.ro
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mii de construcții ilegale ridicate pe litoralul românesc, vizate de Ministerul Mediului. ONG-urile amenință: „Ne gândim la protest”
Fanatik.ro
Mii de construcții ilegale ridicate pe litoralul românesc, vizate de Ministerul Mediului. ONG-urile amenință: „Ne gândim la protest”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! Celebra actriță s-a logodit! Vedeta este din nou fericită după trei căsnicii eșuate: "Mi-a pus și un inel pe deget." Foto
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Celebra actriță s-a logodit! Vedeta este din nou fericită după trei căsnicii eșuate: "Mi-a pus și un inel pe deget." Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Ce s-a întâmplat la „La Măruță”, în ultima ediție! Cătălin a izbucnit în lacrimi. „Dacă aș putea, v-aș spune fiecăruia pe nume”
Stiri Mondene 18:00
Ce s-a întâmplat la „La Măruță”, în ultima ediție! Cătălin a izbucnit în lacrimi. „Dacă aș putea, v-aș spune fiecăruia pe nume”
Ce a spus Andra după ce actrița Carmen Tănase a ajuns în juriul „Românii au talent”: „Sincer, asta e!”. Cum se înțelege artista cu Andi Moisescu
Exclusiv
Stiri Mondene 17:22
Ce a spus Andra după ce actrița Carmen Tănase a ajuns în juriul „Românii au talent”: „Sincer, asta e!”. Cum se înțelege artista cu Andi Moisescu
Parteneri
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
TVMania.ro
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate: "Se va strica tot ce e aici"
ObservatorNews.ro
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate: "Se va strica tot ce e aici"
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.ro
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax.ro
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Data EXACTĂ la care intră elevii în vacanță
KanalD.ro
Data EXACTĂ la care intră elevii în vacanță

Politic

Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Politică 19:15
Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 16:49
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om