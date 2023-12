ISRAEL, BE ERI, 05 December 2023. Near Kibbutz Be eri and very close to Gaza border, one of Israeli Army battalion is positioned to defend the country and facilitate the entry of soldiers into the Gaza Strip using tanks. Photograph Raphael Gotheil / Hans Lucas. ISRAEL, BE ERI, 05 Decembre 2023. Non loin du Kibboutz Be eri et tout proche de la frontiere de gaza, l armee israelienne a positionne une unite de tank pour defendre le pays et proteger l entree de soldats dans Gaza.Photographe Raphael Gotheil / Hans Lucas. Profimedia Images