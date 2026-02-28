O descoperire neașteptată la o licitație imobiliară

Jordan Piluso, o mamă în vârstă de 34 de ani din New Jersey, a mers la o licitație imobiliară la sfârșitul lunii ianuarie cu un plan clar: să cumpere un iepure de porțelan de la brandul Herand.

Însă planurile i s-au schimbat rapid.

„Când am intrat în casă, această pisică [din ceramică] stătea pe un pian chiar în holul de la intrare”, a declarat ea.

„Nimeni nu se uita la ea, așa că am luat-o pur și simplu. Mi s-a părut o piesă decorativă atât de fantezistă, extravagantă, și acesta este stilul meu”.

Fără să știe valoarea reală a obiectului, Jordan Piluso a cumpărat bibeloul pentru doar 25 de dolari.

„Vii cu mine”, o alegere făcută pe loc

La momentul achiziției, nu a verificat dacă piesa avea marcaje sau semnături.

„L-am luat și mi-am zis: «Vii cu mine»”, a spus ea.

„A fost o decizie luată pe loc”.

Nici organizatorii licitației nu păreau să știe ce vând. 

„Erau pur și simplu fericiți să scape de asta”, a adăugat femeia.

O piesă autentică Fornasetti, pictată manual

Abia după ce a ajuns acasă și a căutat imagini pe Google, Piluso a realizat că ar putea fi o piesă valoroasă. A găsit fotografii cu pisici similare create de Piero Fornasetti și a observat că fiecare avea o ștampilă distinctivă.

Pe baza cozii statuii sale era inscripționat: „Fornasetti Milano, Fabricat în Italia”, alături de simbolul unei mâini care ține o pensulă.

Ulterior, Piluso a confirmat prin e-mail cu brandul Fornasetti că piesa este autentică și a fost pictată manual între sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60.

„Această figurină ceramică în formă de pisică jucăușă și zâmbitoare, cu pete negre de leopard pe fundal alb, datând din jurul anului 1960, valorează probabil între 1.000 și 1.500 de dolari la licitație și 3.000 de dolari la prețul de vânzare cu amănuntul”, a declarat evaluatorul de artă Ken Farmer, citat de Business Insider.

„Este ceva ce îmi aduce atât de multă bucurie”

Deși ar putea obține un profit considerabil, Piluso nu are de gând să vândă statueta.

„Îmi plac articolele foarte eclectice, care pot deveni subiecte de conversație, și pur și simplu m-am gândit: n-am mai văzut niciodată așa ceva ca această pisică”, a spus ea.

„Este ceva ce îmi aduce atât de multă bucurie”, a adăugat ulterior. 

„Întotdeauna voi putea vorbi despre asta când vor veni oamenii în vizită. Le voi putea spune copiilor mei povestea într-o zi.”

Pentru ea, valoarea sentimentală depășește cu mult prețul de piață: „Pentru mine, acesta este un cadou mult mai valoros decât valoarea monetară pe care ar putea-o aduce această pisică”.

Comori ascunse la mâna a doua

Pe lângă pisica Fornasetti, Piluso a mai cumpărat un iepure decorativ cu 600 de dolari și un tigru ceramic cu 50 de dolari, toate urmând să fie expuse în casa ei.

Un tigru, o pisică și un iepure de porțelan, expuse pe un obiect de mobilier
Cele trei bibelouri vor fi expuse în casa mamei din SUA. Foto: Jordan Piluso

Relativ nouă în lumea obiectelor vintage, ea spune că a descoperit acest hobby după nașterea celui de-al doilea copil și a început să își decoreze locuința cu piese cu poveste.

Sfatul ei pentru cei care caută comori la licitații sau în magazine second-hand este simplu: „Când mergi la vânzări imobiliare sau la cumpărături la second-hand, nu te teme de ciudățenii. Pot fi cele mai tari și, în acest caz, unele dintre cele mai valoroase lucruri pe care le poți găsi”.

De exemplu, o femeie a cumpărat o geantă cu 8 dolari dintr-un magazin second-hand, apoi a aflat că este evaluată la 3.000 de dolari.

Un alt cumpărător a răsfoit paginile unei cărți dintr-un magazin second-hand și a făcut o descoperire uimitoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. De la echilibristica lui Nicușor Dan la gesturile teatrale ale lui Donald Trump
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
Elle.ro
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
gsp
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
GSP.RO
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.RO
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Au apărut detalii incredibile despre divorțul lui Florin Prunea! Cine e actuala iubită, femeia cu care s-a afișat oficial, și de când ar fi împreună. Reacția Lidiei Prunea e devastatoare
Avantaje.ro
Au apărut detalii incredibile despre divorțul lui Florin Prunea! Cine e actuala iubită, femeia cu care s-a afișat oficial, și de când ar fi împreună. Reacția Lidiei Prunea e devastatoare
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Ce zboruri dus-întors București-Tel Aviv pot fi anulate după ce Israel și SUA au atacat Iranul și ce urmează pe Aeroportul Otopeni
Știri România 10:37
Ce zboruri dus-întors București-Tel Aviv pot fi anulate după ce Israel și SUA au atacat Iranul și ce urmează pe Aeroportul Otopeni
România este aproape de OCDE, anunță Luca Niculescu. Țara noastră a primit „cel mai complex aviz” și au mai rămas 3
Știri România 09:41
România este aproape de OCDE, anunță Luca Niculescu. Țara noastră a primit „cel mai complex aviz” și au mai rămas 3
Parteneri
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Adevarul.ro
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!”
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!”
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Elle.ro
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Horia Brenciu și familia lui nu au putut ajunge în România, după ce Israel a atacat capitala Iranului. „Mă uit dintr-o cameră de la etajul 25, într-un hotel din Kuala Lumpur, unde am fost aduși”
Stiri Mondene 10:29
Horia Brenciu și familia lui nu au putut ajunge în România, după ce Israel a atacat capitala Iranului. „Mă uit dintr-o cameră de la etajul 25, într-un hotel din Kuala Lumpur, unde am fost aduși”
Cine este Miruna Fecioru de la „Românii au talent” 2026. Mihai Bobonete i-a dat Golden Buzz în doar câteva secunde. „Ești sigură că ai 12 ani?”
Stiri Mondene 09:42
Cine este Miruna Fecioru de la „Românii au talent” 2026. Mihai Bobonete i-a dat Golden Buzz în doar câteva secunde. „Ești sigură că ai 12 ani?”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.ro
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Camila Giorgi s-a căsătorit cu fostul jucător de tenis » Cu puțin timp înainte anunțase că e însărcinată
GSP.ro
Camila Giorgi s-a căsătorit cu fostul jucător de tenis » Cu puțin timp înainte anunțase că e însărcinată
Parteneri
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Mediafax.ro
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Politică 27 feb.
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei”
Fanatik.ro
Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului