O descoperire neașteptată la o licitație imobiliară

Jordan Piluso, o mamă în vârstă de 34 de ani din New Jersey, a mers la o licitație imobiliară la sfârșitul lunii ianuarie cu un plan clar: să cumpere un iepure de porțelan de la brandul Herand.

Însă planurile i s-au schimbat rapid.

„Când am intrat în casă, această pisică [din ceramică] stătea pe un pian chiar în holul de la intrare”, a declarat ea.

„Nimeni nu se uita la ea, așa că am luat-o pur și simplu. Mi s-a părut o piesă decorativă atât de fantezistă, extravagantă, și acesta este stilul meu”.

Fără să știe valoarea reală a obiectului, Jordan Piluso a cumpărat bibeloul pentru doar 25 de dolari.

„Vii cu mine”, o alegere făcută pe loc

La momentul achiziției, nu a verificat dacă piesa avea marcaje sau semnături.

„L-am luat și mi-am zis: «Vii cu mine»”, a spus ea.

„A fost o decizie luată pe loc”.

Nici organizatorii licitației nu păreau să știe ce vând.

„Erau pur și simplu fericiți să scape de asta”, a adăugat femeia.

O piesă autentică Fornasetti, pictată manual

Abia după ce a ajuns acasă și a căutat imagini pe Google, Piluso a realizat că ar putea fi o piesă valoroasă. A găsit fotografii cu pisici similare create de Piero Fornasetti și a observat că fiecare avea o ștampilă distinctivă.

Pe baza cozii statuii sale era inscripționat: „Fornasetti Milano, Fabricat în Italia”, alături de simbolul unei mâini care ține o pensulă.

Ulterior, Piluso a confirmat prin e-mail cu brandul Fornasetti că piesa este autentică și a fost pictată manual între sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60.

„Această figurină ceramică în formă de pisică jucăușă și zâmbitoare, cu pete negre de leopard pe fundal alb, datând din jurul anului 1960, valorează probabil între 1.000 și 1.500 de dolari la licitație și 3.000 de dolari la prețul de vânzare cu amănuntul”, a declarat evaluatorul de artă Ken Farmer, citat de Business Insider.

„Este ceva ce îmi aduce atât de multă bucurie”

Deși ar putea obține un profit considerabil, Piluso nu are de gând să vândă statueta.

„Îmi plac articolele foarte eclectice, care pot deveni subiecte de conversație, și pur și simplu m-am gândit: n-am mai văzut niciodată așa ceva ca această pisică”, a spus ea.

„Este ceva ce îmi aduce atât de multă bucurie”, a adăugat ulterior.

„Întotdeauna voi putea vorbi despre asta când vor veni oamenii în vizită. Le voi putea spune copiilor mei povestea într-o zi.”

Pentru ea, valoarea sentimentală depășește cu mult prețul de piață: „Pentru mine, acesta este un cadou mult mai valoros decât valoarea monetară pe care ar putea-o aduce această pisică”.

Comori ascunse la mâna a doua

Pe lângă pisica Fornasetti, Piluso a mai cumpărat un iepure decorativ cu 600 de dolari și un tigru ceramic cu 50 de dolari, toate urmând să fie expuse în casa ei.

Cele trei bibelouri vor fi expuse în casa mamei din SUA. Foto: Jordan Piluso

Relativ nouă în lumea obiectelor vintage, ea spune că a descoperit acest hobby după nașterea celui de-al doilea copil și a început să își decoreze locuința cu piese cu poveste.

Sfatul ei pentru cei care caută comori la licitații sau în magazine second-hand este simplu: „Când mergi la vânzări imobiliare sau la cumpărături la second-hand, nu te teme de ciudățenii. Pot fi cele mai tari și, în acest caz, unele dintre cele mai valoroase lucruri pe care le poți găsi”.

De exemplu, o femeie a cumpărat o geantă cu 8 dolari dintr-un magazin second-hand, apoi a aflat că este evaluată la 3.000 de dolari.

Un alt cumpărător a răsfoit paginile unei cărți dintr-un magazin second-hand și a făcut o descoperire uimitoare.

