O oprire de rutină la un magazin second-hand s-a transformat într-o surpriză norocoasă pentru un cumpărător care a descoperit bani ascunși într-o carte uzată.

În timp ce răsfoia paginile volumului, acesta a găsit o bancnotă de 100 de dolari strecurată între foi.

Norocosul cumpărător a împărtășit imediat descoperirea pe platforma Reddit.

Fotografia publicată arăta cartea deschisă, cu bancnota vizibilă între pagini.

Bancnotă ascunsă într-o carte Foto: Reddit

„Bani cash”, se putea citi în titlu, iar în descriere se adăuga: „Norocosul norocos”. Într-un alt comentariu, autorul postării a scris entuziasmat: „Zeii second-hand-ului mi-au fost favorabili.”

Descoperirea a atras rapid atenția altor cumpărători pasionați de chilipiruri, care știu că o parte din farmecul magazinelor second-hand constă în surprizele neașteptate.

„Probabil era cadoul cuiva pe care nu l-a deschis niciodată”, a speculat un comentator. Autorul postării originale a răspuns: „Mă gândeam și eu la asta. O altă idee pe care am avut-o este că cineva a ascuns bani în cărțile sale și nu a spus nimănui”.

„Sper că ți-ai cumpărat câteva lucruri în plus cu bonusul tău”, a scris o altă persoană.

Deși nu se întâmplă des să dai peste bani ascunși într-o carte, astfel de situații nu sunt complet nemaiauzite.

Magazinele second-hand pot ascunde surprize, de la obiecte vintage valoroase până la sume de bani ascunse în diverse obiecte.

Dincolo de emoția descoperirii, cumpărăturile din magazinele second-hand reprezintă o metodă practică de a economisi bani și de a susține un consum mai responsabil.

Potrivit unui studiu realizat de Capital One, cumpărătorii din magazinele second-hand economisesc în medie 2.071 de dolari pe an alegând produse reutilizate.