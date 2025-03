Articol de Charles Clover, Sylvia Pfeifer, Lucy Fisher (Londra), Richard Milne (Oslo).

Îngrijorare printre aliații SUA din Europa

În câteva săptămâni, mai mult de jumătate din avioane sunt reținute la sol. Patru luni mai târziu, capitala cade în mâinile rebelilor. Aceasta a fost realitatea pentru Afganistan în 2021. După ce retragerea SUA a dezactivat majoritatea elicopterelor Black Hawk din Kabul, efectul în cascadă a fost rapid.

„Când contractorii s-au retras, a fost ca și cum am fi scos toate bețele din grămada Jenga și ne-am fi așteptat ca aceasta să rămână în picioare”, a declarat un comandant american cercetătorilor guvernamentali americani în acel an.

Astăzi, un spectru similar bântuie aliații SUA din Europa. Având în vedere că Statele Unite au întrerupt sprijinul militar acordat Ucrainei în cadrul unei reorientări abrupte către Rusia, multe guverne europene au remușcări de cumpărători pentru deceniile de achiziții de armament american care le-au făcut dependente de Washington pentru funcționarea continuă a armamentului lor.

„Dacă văd cum se comportă Trump cu Zelenski, ar trebui să fie îngrijorați. Îl aruncă sub autobuz”, a declarat Mikael Grev, un fost pilot de vânătoare Gripen și în prezent director executiv al Avioniq, o companie suedeză de AI pentru apărare. „Statele nordice și baltice trebuie să se gândească: ne va face și nouă la fel?”.

Îngrijorarea este atât de mare, încât dezbaterea s-a îndreptat către întrebarea dacă SUA păstrează în secret așa-numitele kill switch-uri care ar putea imobiliza aeronavele și sistemele de arme. Deși acest lucru nu a fost niciodată dovedit, Richard Aboulafia, director executiv la firma de consultanță AeroDynamic Advisory, a declarat: „Dacă postulezi existența a ceva ce poate fi făcut cu un pic de cod software, atunci există”. În practică, este posibil ca acest lucru să nici nu conteze, având în vedere dependența avioanelor de luptă avansate și a altor arme sofisticate – cum ar fi sistemele antirachetă, dronele avansate și avioanele de avertizare timpurie – de piesele de schimb și actualizările software din SUA.

„Nu este la fel de simplu ca un kill switch”, a declarat Justin Bronk, cercetător principal la Royal United Services Institute (RUSI). „Majoritatea armatelor europene depind în mare măsură de SUA pentru sprijin în comunicații, pentru sprijin în războiul electronic și pentru reaprovizionarea cu muniție în orice conflict serios.” Între timp, dependența Europei de SUA a crescut, America reprezentând 55% din importurile de echipamente de apărare ale Europei între 2019 și 2023 – în creștere de la 35% în ultimii cinci ani, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm. Sir Ben Wallace, fost ministru britanic al apărării, a declarat că, dacă ar fi fost încă în funcție, primul său răspuns ar fi fost să comande „o evaluare a dependențelor și vulnerabilităților noastre în rândul partenerilor internaționali – inclusiv SUA”. Acest lucru ar fi permis să se reflecteze „dacă este nevoie de schimbări strategice”.

Avioane de luptă

Donald Trump și-a declarat în mod repetat intenția de a cumpăra – sau de a prelua – Groenlanda, un teritoriu autonom din cadrul regatului Danemarcei. Invocând importanța strategică a Arcticii, miniștrii danezi au semnalat că vor încerca să consolideze insula – eventual prin extinderea unei piste de aeroport pentru a găzdui avioanele de luptă F-35 cumpărate din SUA. Dar, pentru această misiune specială, aceste avioane ar putea fi aproape inutile.

„Ce rost are ca Danemarca să trimită avioane F-35 pentru a proteja Groenlanda?”, a întrebat Sash Tusa, un analist în domeniul aerospațial și al apărării, subliniind incertitudinea dacă avioanele F-35 vor zbura – dacă SUA nu doresc acest lucru. Avionul se bazează pe actualizări continue și sprijin pentru întreținere din partea SUA prin intermediul Sistemului Autonomic de Informații Logistice – care urmează să fie înlocuit de un program succesor cunoscut sub numele de ODIN, Rețeaua Integrată de Date Operaționale. Sistemele gestionează totul, de la planificarea misiunilor și bazele de date privind amenințările până la diagnosticele de întreținere. „Problema cu echipamentele de apărare cu adevărat sofisticate este că au nevoie de atât de mult sprijin din partea furnizorului, încât dacă furnizorul decide să nu le mai sprijine, echipamentul nu mai funcționează, dacă nu instantaneu, atunci foarte, foarte repede”, a declarat Tusa.

„Întrebarea la care se vor gândi este: Cum adăugați protecția împotriva SUA în structura voastră de apărare? Mai mult de jumătate din avioanele de luptă avansate ale Europei – în principal F-35 și F-16 – sunt cumpărate din SUA. Chiar înainte de era Trump, în primele etape ale programului F-35, Regatul Unit – un cumpărător de top care produce multe piese pentru avion – a cerut garanții de „suveranitate operațională”. Unele asigurări au fost date în 2006, dar niciun aliat al SUA nu are nivelul de acces al Washingtonului la codul sursă al sistemului. Lockheed Martin a declarat că, în cadrul contractelor sale guvernamentale, compania furnizează „toată infrastructura de sistem și datele necesare pentru ca toți clienții F-35 să poată susține aeronava”. Vânzările militare externe sunt „tranzacții de la guvern la guvern, astfel încât orice altceva este mai bine abordat de SUA sau de guvernele clienților respectivi”, a adăugat Lockheed.

Departamentul de apărare al Elveției a subliniat recent că avionul său F-35 ar putea fi utilizat „în mod autonom” după ce s-a confruntat cu întrebări privind influența SUA asupra aeronavei. Dar a adăugat că niciun avion de luptă occidental avansat nu este complet independent de sistemele de comunicații de date securizate și de navigația prin satelit GPS ale SUA – chiar și cele produse de producătorii europeni.

Descurajarea nucleară a Regatului Unit

Forța de descurajare a Marii Britanii a fost supusă unui control special deoarece se bazează pe submarine înarmate cu rachete balistice Trident. Aceste rachete sunt închiriate de la SUA și se întorc periodic la baza americană din King’s Bay, Georgia, pentru întreținere. Testarea rachetelor se desfășoară, de asemenea, sub supravegherea SUA, la Cape Canaveral, în Florida. Această dependență reprezintă o constrângere în ceea ce privește independența sistemului, dar nu este clar dacă ar afecta operațiunile Regatului Unit după câteva luni sau ani, potrivit analiștilor. Malcolm Chalmers, director general adjunct al RUSI, a declarat că perspectiva ca SUA să decidă să nu mai întrețină rachetele Trident ale Marii Britanii ar fi „foarte puțin probabilă”.

„Ar fi sfârșitul relației speciale dintre Marea Britanie și SUA dacă ar avea loc o întrerupere susținută de acest tip”, a declarat Chalmers. Trident face, de asemenea, parte din Acordul de apărare reciprocă dintre SUA și Regatul Unit, care a fost prelungit pe o perioadă nedeterminată atunci când a fost reactualizat în noiembrie anul trecut. Cu toate acestea, Nick Cunningham, analist la Agency Partners, a declarat că rachetele Trident rămân un „punct critic de vulnerabilitate pentru Regatul Unit”. Având în vedere rolul pe care îl joacă SUA în întreținere, el a susținut că Marea Britanie ar trebui cel puțin să investigheze posibilitatea de a utiliza rachetele balistice lansate de submarine M51 ale Franței. Franța și Marea Britanie sunt singurele puteri nucleare din Europa.

O sursă din industria de apărare a susținut că părți importante ale flotei aeriene de informații, supraveghere și recunoaștere din Europa au fost „efectiv ipotecate către SUA și bazate pe colaborarea lor”. Printre exemplele specifice se numără avioanele spion Rivet Joint ale Regatului Unit, vânătorii de submarine P8 Poseidon (utilizați de Norvegia și comandați de Germania), avioanele de avertizare timpurie Wedgetail și dronele Protector. Multe națiuni europene utilizează drona americană Reaper, fabricată de General Atomics, care se bazează pe legăturile de comunicații prin satelit și pe suportul software furnizate de SUA.

Italia și Franța au avut nevoie de un lung proces de autorizare din partea SUA pentru a dota dronele cu rachete. Preocuparea capitalelor europene nu se referă atât de mult la sisteme de arme specifice, cât la posibilitatea ca SUA să retragă sprijinul pentru comunicații și schimbul de informații pe orice platformă, de la avioane de luptă la elicoptere Chinook și Apache, precum și la sisteme de apărare aeriană precum Patriot. „Există o îngrijorare evidentă cu privire la fiabilitatea SUA ca partener-cheie în domeniul apărării”, a declarat Douglas Barrie, senior fellow pentru industria aerospațială militară la Institutul Internațional pentru Studii Strategice. Recenta schimbare bruscă în politica externă a SUA „pune sub semnul întrebării o serie întreagă de lucruri pe care lumea le-a considerat absolut de la sine înțelese”.

Un parteneriat de apărare durabil?

În timp ce Donald Trump ar fi putut zdruncina alianța transatlantică, Joachim Finkielman, director al DI Danish Defence and Security Industries, a declarat că contactele de zi cu zi din partea industriei au continuat în mod normal. „Există o mare neliniște cu privire la ceea ce se va întâmpla, dar până acum nu am simțit nicio schimbare în relația cu SUA”. Finkielman a menționat că Danemarca a fabricat ea însăși peste 100 de piese pentru aeronavele F-35 și a fost unul dintre numeroșii furnizori naționali. „Nu știu ce capacitate au SUA de a le produce dacă nu primesc elementele daneze”, a spus el. Între timp, principala victimă a incertitudinii este probabil să fie industria americană de armament, mai degrabă decât clienții săi europeni. Companiile americane din domeniul apărării au folosit mult timp garanția de securitate implicită a favorului acordat de Washington ca instrument de marketing pentru produsele lor de mare valoare, cum ar fi avioanele de luptă. Dar Tusa a declarat că faptul că SUA și-au arătat dorința de a întrerupe sprijinul a fost „absolut fatal” pentru argumentul de vânzare.

„Încrederea este ceva ce se poate rupe o singură dată”, a spus el. Acțiunile celor mai importante grupuri americane din domeniul apărării au rămas mult în urma celor ale rivalilor lor europeni, care au cunoscut un boom de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Deși nicio comandă americană nu a fost anulată, puțini se îndoiesc că Europa va începe să adopte o abordare mai independentă. „Practic, semnalează începutul sfârșitului alianței occidentale sau, cel puțin, partea din ea care implică SUA”, a declarat Aboulafia. „Cerul să ajute industria americană de armament. Acest lucru este catastrofal din punctul de vedere al exporturilor”.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

