Subiecte BAC 2022 – limba română

Luni, 20 iunie, a avut loc proba la română la Bacalaureat 2022. În acest an, elevii au avut un text din Nicolae Iorga, „Doamna Elena Cuza”, potrivit Edupedu.ro. Vezi ce subiecte la română au fost la BAC 2022.

Condiții de desfășurare Bac 2022

Examenele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Elevii au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele.

Pentru rezolvarea subiectelor de Bacalaureat, elevii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. Totodată, este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări – manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Calendar Bacalaureat 2022 – sesiunea iunie-iulie

Prima sesiune de exemene a început în mai şi se desfăşoară în perioada 23-27 mai 2022. Primele rezultate din această sesiune vor fi afișate pe 27 iunie 2022, până la ora 12.00, tot în aceeași zi urmând a avea loc și depunerea conteștațiilor.

8 – 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D

13 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

20 iunie 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

23 iunie 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale.

