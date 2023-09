Luana da Luz se numără printre sutele de brazilieni care și-au împachetat bunurile, încercând să scape de apele în creștere. „Încă din zori, am văzut că (apa) ne va inunda (casa) și am pus lucruri pe masă, pe soba cu lemne, dar fără niciun folos”, a declarat Da Luz, o locuitoare a orașului Passo Fundo din statul sudic Rio Grande Do Sul. Acolo, autoritățile statului au confirmat moartea a 21 de persoane.

Încă un deces a fost confirmat în statul vecin Santa Catarina, potrivit autorităților locale.

Guvernatorul din Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a declarat că acest „ciclon extratropical” a fost cel mai grav dezastru meteorologic înregistrat vreodată în acest stat, scrie BBC.

Oamenii, salvați de pe acoperișuri

Zeci de case au acum acoperișul distrus de o furtună cu grindină și sute de persoane au rămas fără contact în regiunea braziliană Rio Grande Do Sul.

În Mucum, un oraș cu 5.000 de locuitori, sute de oameni au trebuit să fie salvați de pe acoperișuri, deoarece 85% din oraș a fost inundat, relatează presa locală.

Guvernul federal al Braziliei a anunțat unele măsuri prin care să răspundă dezastrului. Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a promis că guvernul său va face orice este necesar ca „să salveze oamenii de aceste probleme”.

„Mă simt devastată, am pierdut totul. Sunt mulți oameni care au pierdut mult mai mult, dar aici, acasă, nu mai am nimic”, a declarat Dice Reginatto, din orașul Nova Bassano din Rio Grande Do Sul, potrivit Reuters.

În februarie anul acesta, cel puțin 40 de persoane au murit în statul brazilian São Paulo, din cauza inundațiilor și a alunecărilor de teren. În iunie, cel puțin 11 persoane au murit, iar peste 2.000 au rămas fără adăpost după ce un „ciclon extratropical” a lovit Rio Grande Do Sul.

De asemenea, în 2022, cel puțin 100 de persoane au murit din cauza ploilor torențiale care au provocat alunecări de teren și torente de noroi în apropierea orașului Recife din nord-estul țării.

