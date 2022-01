Verdictul s-a amânat pentru că CCR așteaptă să primească de la Alexandru Stănescu lămuriri scrise privind activitatea lui în domeniul energiei, au declarat surse din cadrul Curții Constituționale pentru Libertatea. Noul termen fixat în acest caz este 23 februarie.

USR a depus sesizarea de neconstituționalitate în privința fratelui lui Paul Stănescu la jumătatea lunii decembrie 2021, pe motiv că Alexandru Stănescu nu are experiență în domeniul energiei.

„Dacă ne uităm în CV-ul domnului Stănescu, vedem că a fost 3 ani preşedinte al Comisiei de agricultură şi mai are un an şi un pic vicepreşedinte, tot la Comisia de agricultură, nu mai spun că nu are absolut nicio legătură cu domeniul energiei”, a declarat deputatul USR Cristina Prună, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, pe 15 decembrie.

Cine este Alexandru Stănescu, propus de PSD în conducerea ANRE

Alexandru Stănescu, fratele secretarului general al PSD Paul Stănescu, a fost propus de grupul parlamentar al PSD în conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie (ANRE), după cum a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, pe 13 decembrie 2021.

Liderul social-democraților a explicat atunci că la această propunere a contat faptul că Alexandru Stănescu este unul dintre foştii parlamentari care nu au mai avut locuri pe listele de la alegerile parlamentare.

Alexandru Stănescu, fratele secretarului general al PSD, Paul Stănescu. Foto: Camera Deputaților

Pe 14 decembrie, Alexandru Stănescu a fost ales de plenul comun al Parlamentului în funcţia de membru al ANRE, pe locul rămas vacant în urma demisiei lui Marian Neacşu (PSD), devenit secretar general al Guvernului Ciucă.

Alexandru Stănescu, 60 de ani, a absolvit în 1986 Facultatea de Mecanică Agricolă București. Anterior mandatelor de deputat a fost inginer la S.C. Agromec Vișina S.A, între 1986 și 1993, iar în perioada 1994-2012 a fost director general la S.C. Agromec Bucinișu S.A.

Conform declarației de avere postată pe site-ul Camerei Deputaților în decembrie 2020, Alexandru Stănescu deține mai multe terenuri agricole în Corabia, în județul Olt.

Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) este arbitrul pieței de energie.

