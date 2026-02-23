Impactul pierderilor umane este resimțit profund în satele din nordul Bucovinei, de unde provin mulți dintre tinerii care se află încă în teatrele de operațiuni.

Conform declarațiilor lui Vasile Bâcu, redactor-șef al publicației, comunitatea românească din Ucraina a plătit un tribut greu de sânge în cei patru ani de conflict, numărând sute de victime în rândul membrilor săi.

Bâcu a precizat că, în regiunea Cernăuți, aproximativ 1.800 de soldați au fost deja înmormântați cu onoruri, cifră care nu îi include pe cei dispăruți sau luați prizonieri. Acesta a adăugat că „Gazeta de Herța” publică săptămânal portretele celor căzuți, iar în fiecare astfel de grupaj se regăsesc constant între 10 și 15 militari de origine română.

Plecarea masivă a tinerilor români pe front este un semnal de alarmă pentru primarul din Ciudei, Anatol Pițul, care avertizează că această mobilizare extinsă afectează grav comunitatea locală.

„Avem șase pe care i-am înmormântat deja, dar avem încă 12 care sunt pierduți fără știre. Vreo 150 astăzi luptă încă pe front. Este un procent mare. Sunt plecați să își apere țara. A fost înrolat un băiat, avea doi părinți surdo-muți. După doi ani și cinci luni, l-au adus în sicriu acasă. Era o jale extraordinar de mare, deoarece toată lumea plângea pe părinții care nu își puteau exprima durerea, pentru că nu puteau vorbi”, a povestit Anatol Pițul, primarul comunei Ciudei, în care majoritatea populației este românească.

Comunitatea ucraineană din România a organizat, în cursul zilei de 22 februarie, la București, o manifestație pașnică pentru a comemora a 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Ucrainenii și susținătorii lor din România au mers cu pancarte în fața Ambasadei Rusiei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, 22 februarie, pentru BBC, că președintele rus, Vladimir Putin, a început deja Al Treilea Război Mondial și că singurul răspuns este o presiune militară și economică intensă care să-l forțeze să facă un pas înapoi.





