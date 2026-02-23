„Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea să ocupe și cum să-l oprim… Rusia vrea să impună lumii un alt mod de viață și să schimbe viața pe care oamenii au ales-o pentru ei înșiși”, a afirmat Zelenski, cu doar câteva zile înainte să se împlinească 4 ani de la începutul războiului declanșat de Putin în Ucraina.

Întrebat dacă este de acord cu cererea Rusiei, ca Ucraina să cedeze 20% din Donețk pe care încă le controlează, dar și mai mult teritoriu în Herson și Zaporojie, ca să înceteze războiul, Zelenski a răspuns: „Eu văd lucrurile diferit, nu doar ca pe niște teritorii. Le văd ca pe un abandon, slăbirea pozițiilor noastre, abandonarea sutelor de mii de oameni care trăiesc acolo. Așa văd eu. Și sunt sigur că această «retragere» ar diviza societatea noastră”.

El a precizat că, și dacă ar accepta cedarea de teritorii în schimbul păcii, acest lucru l-ar mulțumi doar temporar pe Vladimir Putin. „Probabil că l-ar satisface pentru o vreme… Are nevoie de o pauză… Dar odată ce își revine, partenerii noștri europeni spun că ar putea dura trei până la cinci ani. În opinia mea, și-ar putea reveni în cel mult doi ani. Unde ar merge apoi? Nu știm, dar faptul că ar vrea să continue războiul este cert”, a completat Zelenski.

Președintele Ucrainei a susținut că „nu vom pierde” războiul cu Putin. „Victoria noastră va însemna revenirea la o viață normală pentru ucraineni și încetarea uciderilor. Cred că oprirea lui Putin astăzi și împiedicarea ocupării Ucrainei este o victorie pentru întreaga lume. Pentru că Putin nu se va opri la Ucraina”, a mai afirmat Zelenski.

Amintim că Zelenski a admis recent că Trump a pus presiune pe el să încheie un armistițiu mai rapid, dar a precizat că Ucraina nu va ceda teritorii pentru a obține pacea. Foarte important, la aproape patru ani de la începutul războiului, șefii serviciilor europene de informații nu cred că va exista un acord de pace cu Rusia prea curând, în ciuda implicării președintelui american Donald Trump încă din vara trecută.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea, anexată ilegal în 2014.

