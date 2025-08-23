Conform IPJ Ialomița, mașina condusă de tânărul de 19 ani a ieșit de pe șosea și a intrat într-un gard. Șoferul a pierdut controlul vehiculului, rezultând în decesul pasagerului de 16 ani și rănirea gravă a conducătorului auto.
Verificările polițiștilor au relevat că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
S-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis.
Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cu precizie cauzele care au dus la această tragedie.
Tot în Ialomița, o persoană a murit și alte trei au fost rănite într-un accident rutier petrecut în localitatea Movilița, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Ialomița.
