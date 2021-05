Dmitri Protasevici spune că Roman era „foarte agitat” și ”vorbea într-un mod neobișnuit pentru el”.

„E clar că fusese agresat fizic, pentru că se văd urmele bătăii pe fața sa”, a spus tatăl jurnalistului, adăugând că acesta arăta de parcă și-ar fi pierdut și un dinte.

Dmitri Protasevici a susținut că fiul său a fost obligat să citească declarația în care a spus că „personalul se comportă cu mine într-un mod complet adecvat”, dar și că el se află în spatele „tulburărilor civile”.

Roman Protasevici, în vâstă de 26 de ani, opozant al regimului Lukașenko, a fost arestat duminică pe aeroportul din Minsk, după ce un avion al companiei RyanAir, care circula pe ruta Atena-Vilnius, a fost redirecționat către capitala Belarusului.

În urma revoltei și indignării exprimate de liderii Uniunii Europene, autoritățile din Belarus au dat luni seara publicității un clip în care Roman Protasevici, cu vânătăi pe față, spune că „atitudinea angajaților față de mine e una corectă și conform legii”.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka’s thugs treat him „correctly” and „lawfully”. He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD