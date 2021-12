„Ziarul de Iași” a prezentat imagini din fața Tribunalului Iași, acolo unde suspectul principal al dublului asasinat, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost adus din Italia. Tatăl Vanesei Burlacu, una dintre victime, a declarat presei că a vrut să participe și el la ședința instanței, dar nu s-a putut.

„Am venit să îl văd pe presupusul criminal. Nu am mai vorbit cu procurorul de caz în ultimele zile, așteptăm să ne sune. Nu ne-a spus absolut nimic, a spus că o să ne anunțe când se va finaliza ancheta. Ce ar putea să simtă un părinte care și-a înmormântat singurul copil pe care îl avea? Am vrut să fiu astăzi în sala de judecată: dacă o fie el, dacă nu, dar măcar să îl văd. Dacă voi avea vreodată acceptul să îi pun o întrebare am să o fac, să văd și eu motivul pentru care mi-a ucis copilul”, a declarat bărbatul în fața presei.

Acesta a precizat că nu a primit încă nimic din bunurile fetei, acestea fiind în vila care este sigilată de polițiști. Alături de soția sa va merge în aceste zile pentru a se uita „de la distanță” și pentru a vedea dacă mai pot recupera bunurile fiicei lor.

Bărbatul le-a spus jurnaliștilor că fiica sa părea să fie într-o relație serioasă cu prietenul ei și voia să îl aducă acasă, să îl cunoască cu toții.

„Chiar eu am fost împreună cu ei când s-au mutat, era foarte încântată, foarte mulțumită. Era fericită. Urma să ne cunoaștem și noi, să ne întâlnim, să stăm, dar a spus că va fi timp să îl și cunosc, dar nu a mai fost timpul ăsta. Aș vrea să știu și eu motivul pentru ca a fost omorâtă și probabil câți au fost acolo, că eu cred că au fost mai mulți, nu numai unul”, a mai spus tatăl Vanesei Burlacu.

Poliţia Română a anunțat miercuri, 22 decembrie, că tânărul de 20 de ani suspectat de uciderea unui student marocan şi a prietenei acestuia, la Iaşi, a fost adus din Italia în România. Marocanul Ahmed Sami El Bourkadi este acuzat de comiterea infracţiunii de omor calificat.

Joi, 23 decembrie, acesta a fost adus la Iași, iar acum este audiat de procurori.

foto: Ziarul de Iași

