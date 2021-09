Tibi Ușeriu a terminat Tor des Geants, una dintre cele mai dure curse, care se desfășoară pe 330 km în Alpi

Cursa se desfăşoară în Munţii Alpi, pe o distanţă de 330 de kilometri.

„Extreme Extraordinary Experience! Ăsta da motto! Tibi Useriu de la Tăşu este finisher la Tor des Geants!

Tibi tocmai a trecut linia de finish la o cursă grea, căreia a încercat de trei ori să îi vadă capătul şi nu a reuşit. Acum, a patra oară, a terminat această cursă şi nu a lăsat-o să-i devină coşmar, a transmis Tăşuleasa Social.

Am trecut linia de finiș de mână cu fiul meu, David. Imaginea aceasta singulară e suficientă pentru a mai scrie o carte, o continuare a vieții mele nebune. Un lucru e limpede – nu știu ce turnură ar fi luat viața mea dacă în urmă cu 45 de ani tatăl meu ar fi trecut cu mine de mână o linie de finiș. Cu siguranță, altfel ar fi fost totul. Tiberiu Uşeriu:

Tiberiu Ușeriu, la finalul cursei, cu fiul lui

„Eu nu am trecut această linie de sosire pentru a desface blestemul de a rata de 3 ori această competiție, de dragul meu sau al gloriei pasagere, povestea aceasta nu e despre campioni și eroi, ci e mult mai profundă. Am terminat această cursă pentru ca fiul meu să câștige premiul cel adevărat: să nu uite niciodată că are un tată care a bătut toți munții pentru a ajunge la el și pentru a-i agăța o medalie de gât”, a mai transmis Tiberiu Uşeriu.

Potrivit Tăşuleasa, mai sunt doi români care au terminat cursa Tor des Geants, Corneliu Buliga şi Mihai Huşleag.

