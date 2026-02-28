Data exactă la care încep plățile

Alimentarea cardurilor începe din 15 martie 2026, după adoptarea oficială a Memorandumului în ședința de Guvern. Conform informațiilor publicate de CSID, angajații vor primi sumele aferente zilelor lucrate, în baza prevederilor legale. Tichetele nu se acordă pentru concediu de odihnă, concediu medical sau zile nelucrate.

Ce înseamnă asta concret? Mii de salariați din Gorj, Dolj și Mehedinți, care lucrează în cariere miniere și termocentrale, vor avea cardurile încărcate cu sumele pentru zilele efectiv muncite.

Pentru salariați, tichetele de masă înseamnă un ajutor direct la cheltuielile zilnice cu hrana. Într-o perioadă în care costurile cresc, acest beneficiu poate conta mult în bugetul lunar al unei familii.

Cine primește tichetele de masă în 2026

Din punct de vedere fiscal, tichetele de masă sunt beneficii extrasalariale și au un regim de taxare diferit față de salariu, ceea ce le face avantajoase atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Beneficiarii sunt angajații Complexului Energetic Oltenia, companie considerată strategică pentru sistemul energetic național.

Tichetele se acordă în baza contractului individual de muncă și sunt calculate în funcție de numărul de zile lucrate într-o lună. Sumele pot fi folosite doar pentru cumpărarea de produse alimentare sau pentru plata meselor în unități autorizate.

Cât valorează un tichet de masă în 2026

Valoarea maximă a unui tichet de masă este de 45 de lei pe zi lucrată, acesta fiind plafonul legal la nivel național. Angajatorii pot acorda o sumă mai mică, în funcție de buget și politica internă. În cazul Complexului Energetic Oltenia, distribuirea se face pe carduri electronice emise de operatori autorizați.

Cardurile pot fi utilizate în supermarketuri, magazine alimentare și restaurante partenere.

Decizia vine într-un moment în care mai multe companii de stat sunt supuse presiunilor bugetare și reorganizărilor, iar menținerea tichetelor este văzută ca o măsură de sprijin pentru angajații unei companii-cheie din energie.