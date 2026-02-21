Ce sunt tichetele de masă și care este valoarea lor maximă în 2026

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate lunar angajaților ca alocație pentru acoperirea costurilor cu masa. Ele pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de alimente sau plata mesei în restaurante, cantine, magazine alimentare și alte unități autorizate să accepte aceste tichete. De asemenea, tichetele de masă pot fi folosite pentru achitarea cumpărăturilor alimentare online, cu condiția ca furnizorii să accepte plata în acest mod.

Fiecare tichet de masă trebuie să includă informații precum numele și adresa emitentului, perioada de valabilitate, interdicția de a fi utilizat pentru achiziția de țigări sau produse alcoolice și datele personale ale angajatului beneficiar.

Conform Legii nr. 201/2025, publicată în Monitorul Oficial pe 28 noiembrie 2025, valoarea maximă nominală a unui tichet de masă este de 45 de lei pentru o zi lucrătoare. Această sumă se aplică din noiembrie 2025 și pe tot parcursul anului 2026, fiind considerată un instrument util pentru motivarea angajaților și crearea unui mediu de lucru mai atractiv.

Cine poate primi tichete de masă

Deși foarte apreciate, tichetele de masă nu sunt un drept automat pentru angajați. Decizia de acordare depinde de angajator, care stabilește dacă le include în pachetul salarial al angajaților. Beneficiarii principali sunt persoanele angajate cu contract individual de muncă, fie cu normă întreagă, fie part-time, pentru zilele lucrate efectiv.

În sectorul public, funcționarii și angajații instituțiilor de stat pot primi tichete de masă, însă acordarea acestora este condiționată de prevederile regulamentului intern și bugetul instituției respective. De asemenea, persoanele care lucrează în regim de telemuncă sau cele care au mai multe contracte de muncă pot primi tichete doar pentru contractul principal, în funcție de decizia angajatorului.

Cum funcționează tichetele de masă

Numărul maxim de tichete de masă acordate unui angajat este egal cu numărul zilelor lucrate într-o lună. Tichetele sunt transferate lunar, conform contractului dintre angajator și unitatea emitentă, iar acestea nu pot fi utilizate în perioadele de concediu, sărbători legale sau șomaj tehnic.

Tichetele de masă continuă să fie o soluție populară atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, contribuind la creșterea satisfacției la locul de muncă și la fidelizarea echipelor. Cu toate acestea, ele nu pot fi considerate un drept universal, ci depind de politica fiecărei companii și de respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE