În judeţul Gorj, traficul pe DN 66 – Defileul Jiului este complet blocat pe sensul Petroşani-Târgu Jiu, la kilometrul 116, limita cu judeţul Hunedoara, din cauza unui autocamion care a derapat. Restricţiile de circulaţie din alte judeţe afectate au fost ridicate.

Potrivit Centrului Infotrafic, alte zone continuă să fie afectate de condiţiile meteo nefavorabile. În judeţul Argeş, pe DN 73, între kilometrii 54 şi 92, în localitatea Valea Mare Pravăţ, este impusă o restricţie de tonaj pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone, din cauza viscolului puternic. În judeţul Braşov, pe DN 73A, la Râşnov, traficul este blocat din cauza unui autocamion care a derapat.

De asemenea, în judeţul Caraş-Severin, circulaţia se desfăşoară pe un singur fir pe DN 6, între localităţile Armeniş şi Slatina-Timiş, şi pe DN 58, între Soceni şi Brebu. În judeţul Satu Mare, pe DN 19, în localitatea Huta Certeze, rămâne valabilă o restricţie de tonaj pentru vehicule mai grele de 7,5 tone.

Centrul Infotrafic avertizează conducătorii auto să acorde o atenţie sporită condiţiilor de drum. «Pentru o deplasare sigură, recomandăm adaptarea vitezei la condiţiile meteo, evitarea manevrelor riscante şi adoptarea unei conduite preventive. Este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar în zonele montane, montarea lanţurilor este recomandată», au transmis poliţiştii rutieri.

Joi dimineaţă, condiţiile de iarnă au fost semnalate pe întreg teritoriul ţării, inclusiv ninsori în zonele nordice şi centrale. În sudul ţării, ploile au creat condiţii de formare a poleiului, iar intervenţiile utilajelor de deszăpezire şi utilizarea de material antiderapant au fost intensificate.

În judeţul Harghita, restricţii de tonaj pentru vehicule de peste 7,5 tone sunt în vigoare pe DN 15A, între localităţile Topliţa şi Borsec. În judeţul Sălaj, traficul este limitat pe DN 1F, în zona localităţii Meseş, între kilometrii 68 şi 80. În judeţul Timiş, pe DN 68A, în afara localităţii Coşava, un TIR rămas înzăpezit complică intervenţia utilajelor de deszăpezire.

Din cauza vremii, traficul rutier rămâne îngreunat în mai multe zone ale ţării, iar autorităţile continuă să acţioneze pentru menţinerea siguranţei circulaţiei. News.ro menţionează că şoferii sunt sfătuiţi să verifice condiţiile meteorologice şi starea drumurilor înainte de a pleca la drum, să circule cu viteză redusă şi să asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor autoturismului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ninsorile întârzie trenurile din Craiova şi Timişoara: Trenul IR 78 Bucureşti Nord-Curtici, întârziere peste 4 ore
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scandal mosntru! Cine i-a luat microfonul din mână lui Florin Salam și l-a înjurat de față cu toată lumea. De neimaginat ce a povestit Adriana Bahmuțeanu, care era prezentă: ”Am rămas cu toții șocați,...”
Viva.ro
Scandal mosntru! Cine i-a luat microfonul din mână lui Florin Salam și l-a înjurat de față cu toată lumea. De neimaginat ce a povestit Adriana Bahmuțeanu, care era prezentă: ”Am rămas cu toții șocați,...”
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Libertateapentrufemei.ro
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Avantaje.ro
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Cât de grav este afectat omul contemporan de epuizare. „Mulți oameni cred că se odihnesc când, de fapt, doar schimbă tipul de stimul”
Interviu
Știri România 14:00
Cât de grav este afectat omul contemporan de epuizare. „Mulți oameni cred că se odihnesc când, de fapt, doar schimbă tipul de stimul”
Pensiile din ianuarie întârzie 7 zile. Surpriza neplăcută din talon
Știri România 13:26
Pensiile din ianuarie întârzie 7 zile. Surpriza neplăcută din talon
Parteneri
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Adevarul.ro
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani
Fanatik.ro
Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Elle.ro
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Cum a reacționat Georgică Cornu când a aflat de relația Marinei Almășan cu Sorin Mărcuș: „Ea nu a fost niciodată discretă, așa a făcut și cu mine”
Stiri Mondene 14:17
Cum a reacționat Georgică Cornu când a aflat de relația Marinei Almășan cu Sorin Mărcuș: „Ea nu a fost niciodată discretă, așa a făcut și cu mine”
Mirela Retegan, fondatoarea „Zurli”, părăsește România. „Plec în Africa unde voi exersa detașarea. Nu vă îngrijorați”
Stiri Mondene 13:50
Mirela Retegan, fondatoarea „Zurli”, părăsește România. „Plec în Africa unde voi exersa detașarea. Nu vă îngrijorați”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
ObservatorNews.ro
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Un model Dacia revoluționar e în topul mașinilor așteptate în Italia în anul 2026! Primele imagini
GSP.ro
Un model Dacia revoluționar e în topul mașinilor așteptate în Italia în anul 2026! Primele imagini
Parteneri
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax.ro
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților
KanalD.ro
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților

Politic

Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Politică 07 ian.
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și bugetul clubului
Fanatik.ro
Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și bugetul clubului
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii