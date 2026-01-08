În judeţul Gorj, traficul pe DN 66 – Defileul Jiului este complet blocat pe sensul Petroşani-Târgu Jiu, la kilometrul 116, limita cu judeţul Hunedoara, din cauza unui autocamion care a derapat. Restricţiile de circulaţie din alte judeţe afectate au fost ridicate.

Potrivit Centrului Infotrafic, alte zone continuă să fie afectate de condiţiile meteo nefavorabile. În judeţul Argeş, pe DN 73, între kilometrii 54 şi 92, în localitatea Valea Mare Pravăţ, este impusă o restricţie de tonaj pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone, din cauza viscolului puternic. În judeţul Braşov, pe DN 73A, la Râşnov, traficul este blocat din cauza unui autocamion care a derapat.

De asemenea, în judeţul Caraş-Severin, circulaţia se desfăşoară pe un singur fir pe DN 6, între localităţile Armeniş şi Slatina-Timiş, şi pe DN 58, între Soceni şi Brebu. În judeţul Satu Mare, pe DN 19, în localitatea Huta Certeze, rămâne valabilă o restricţie de tonaj pentru vehicule mai grele de 7,5 tone.

Centrul Infotrafic avertizează conducătorii auto să acorde o atenţie sporită condiţiilor de drum. «Pentru o deplasare sigură, recomandăm adaptarea vitezei la condiţiile meteo, evitarea manevrelor riscante şi adoptarea unei conduite preventive. Este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar în zonele montane, montarea lanţurilor este recomandată», au transmis poliţiştii rutieri.

Joi dimineaţă, condiţiile de iarnă au fost semnalate pe întreg teritoriul ţării, inclusiv ninsori în zonele nordice şi centrale. În sudul ţării, ploile au creat condiţii de formare a poleiului, iar intervenţiile utilajelor de deszăpezire şi utilizarea de material antiderapant au fost intensificate.

În judeţul Harghita, restricţii de tonaj pentru vehicule de peste 7,5 tone sunt în vigoare pe DN 15A, între localităţile Topliţa şi Borsec. În judeţul Sălaj, traficul este limitat pe DN 1F, în zona localităţii Meseş, între kilometrii 68 şi 80. În judeţul Timiş, pe DN 68A, în afara localităţii Coşava, un TIR rămas înzăpezit complică intervenţia utilajelor de deszăpezire.

Din cauza vremii, traficul rutier rămâne îngreunat în mai multe zone ale ţării, iar autorităţile continuă să acţioneze pentru menţinerea siguranţei circulaţiei. News.ro menţionează că şoferii sunt sfătuiţi să verifice condiţiile meteorologice şi starea drumurilor înainte de a pleca la drum, să circule cu viteză redusă şi să asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor autoturismului.

