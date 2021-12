În iulie 2020, Bridger Walker și-a apărat sora, s-a pus în fața ei când un câine de talie mare a început să o atace. Walker, atunci în vârstă de 6 ani, a suferit o intervenție chirurgicală de aproape două ore care a necesitat mai mult de 90 de copci, au spus părinții lui, potrivit site-ului nbcnews.com. La momentul respectiv, Bridger a devenit erou în SUA și a atras laudele tuturor, inclusiv ale actriței Anne Hathaway, actorului Chris Evans și aprecierile lui Tom Holland.

După incident, Holland i-a spus micuțului Bridger că atunci când se va face bine, îl așteaptă pe platourile de filmare ale peliculei „Spider-Man: No way home”, are o invitație VIP.

„Vă amintiți când Tom Holland i-a promis lui Bridger că are o invitație la filmările lui Spider-Man?”, a transmis Robert Walker, tatăl lui Bridger, într-o postare pe Instagram. „S-a întâmplat!”, a mai completat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Când am ajuns prima dată pe platoul de filmare, am fost puțin îngrijorat că magia filmelor se va pierde pentru copii. Nu a fost așa!”, a spus tatăl băiețelului despre experiența inedită trăită.

Walker a mai dezvăluit că întreaga distribuție și echipa noului film „Omul păianjen” i-au făcut pe copiii săi „să se simtă vedete cu adevărat”. „Ei nu joacă doar rolul unor eroi prietenoși de cartier, asta sunt cu adevărat”, a scris el. Într-o altă postare pe Instagram, tatăl lui Walker a încărcat un videoclip cu Bridger, fiul lui, luând parte la o cascadorie cu Tom Holland, care a venit îmbrăcat cu masca și costumul complet de Spider-Man.

Tatăl băiețelului atacat de câini a mai mulțumit încă o dată întregii echipe, mai ales că aceasta a oprit o zi de filmare pentru a-i oferi micuțului o experiență specială alături de Spider-Man, eroul lui preferat.

Succesul filmului „Spider-Man: No way home”

„Spider-Man: No Way Home” a întrecut „Avengers: Infinity War”, care a avut încasări de la 257 de milioane de dolari în 2018, în primul weekend de difuzare în cinematografe. Conform Comscore (SCOR), „No Way Home” a avut al doilea cel mai profitabil weekend de deschidere din istoria box office-ului.

„Spider-Man: No Way Home” are cele mai mari încasări ale unui film, din timpul pandemiei și cele mai mari încasări din 2021, după doar un weekend în cinematografe. Până acum, potrivit Sony, filmul a adus 600 de milioane de dolari, la nivel global. Filmul, care deocamdată poate fi văzut doar în cinematografe, a reușit să aducă venituri record, chiar dacă varianta Omicron a dus la anularea spectacolelor de pe Broadway, în New York și a forțat emisiunea „Saturday Night Live” să se difuzeze fără public.

Citeşte şi:

Nick Casciaro a câștigat „X Factor” 2021, sezonul 10. Povestea italianului care a demonstrat că are o voce bună, nu doar un fizic de invidiat

Primele imagini cu chipul fetiței lui Nicole Cherry: „Ea este minunea mea, Anastasia”

Ce spune Daniel Pavel despre Faimoșii de la „Survivor România” 2022. Prezentatorul e pregătit pentru noul sezon

PARTENERI - GSP.RO "Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Florin Gardoș i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro BOMBĂ! Sechestru pe locuința și bunurile Dianei Șoșoacă. Prin ce trece senatoarea

Observatornews.ro Băiețel de 6 ani, spulberat pe o stradă din Sângeorz-Băi. Accidentul mortal a fost filmat de o cameră de supraveghere

HOROSCOP Horoscop 24 decembrie 2021. Vărsătorilor le este greu să funcționeze într-un cadru greu de anticipat, cu multă nesiguranță

Știrileprotv.ro Tragedia trăită de tanti Sofica (76 de ani), la două luni după ce s-a căsătorit cu un bărbat mai tânăr cu 30 de ani

Telekomsport ”O va părăsi imediat pe CFR Cluj”. Agentul lui Dan Petrescu, declaraţie de ultimă oră în presa din Rusia

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat