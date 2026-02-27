Ofensiva talibanilor și contraatacul Pakistanului

Pe 26 februarie, la ora locală 20.00 (15.30 GMT), forțele talibane afgane au lansat o ofensivă în provinciile Nangarhar, Nuristan, Kunar, Khost, Paktia și Paktika, conform declarațiilor oficialilor talibani. În replică, Pakistanul a acuzat că talibanii au deschis „foc neprovocat” asupra mai multor locații din provincia sa nord-vestică Khyber Pakhtunkhwa. Autoritățile pakistaneze au declarat că au răspuns „imediat și eficient”, relatează BBC

Vineri dimineață, Pakistanul a efectuat bombardamente asupra unor ținte din Kabul și din provinciile de frontieră afgane Kandahar și Paktika.

Ce obiective din Pakistan au vizat bombardamentele afgane

Potrivit talibanilor afgani, aceștia au ripostat vineri dimineață cu atacuri asupra unor locații din Pakistan, utilizând drone lansate din Afganistan. BBC a relatat că aceste atacuri au vizat o școală de artilerie din Nowshehra, o zonă din apropierea unei academii militare din Abbottabad și o locație aproape de o școală primară din Swabi. Un ofițer pakistanez a confirmat atacurile, dar a declarat că toate dronele au fost distruse.

Personalul de securitate taliban stă de pază lângă punctul de trecere a frontierei Torkham între Afganistan și Pakistan, în provincia Nangarhar, pe 27 februarie 2026.
Luptători ai guvernului taliban din Afganistan au fost mobilizați la granița cu Pakistan. Sursa foto: AFP.

Pakistanul a lovit 22 de șinte în Afganistan. Mai mulți morți și răniți

De cealaltă parte, armata pakistaneză a anunțat că a lovit 22 de ținte militare în Afganistan, inclusiv în Kabul și Kandahar, susținând că a ucis 274 de luptători talibani și a distrus 73 de posturi militare. În același timp, 12 soldați pakistanezi au fost uciși, 27 au fost răniți, iar unul este dispărut, conform declarațiilor oficiale.

Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor afgani, a recunoscut moartea a 13 luptători talibani, rănirea altor 22, dar și pierderi civile: 13 răniți și un număr nespecificat de morți. Printre victime se numără o familie din Jalalabad și elevi dintr-o școală religioasă din Paktika. Mujahid a susținut, de asemenea, că 55 de soldați pakistanezi au fost uciși, iar 23 de cadavre au fost recuperate în Afganistan.

Ambele părți se acuză reciproc pentru inițierea violențelor

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că forțele țării sale pot „zdrobi” agresiunea, în timp ce ministrul apărării a anunțat „război deschis” împotriva talibanilor. De cealaltă parte, un purtător de cuvânt militar al talibanilor a precizat: „Vom riposta dacă suntem atacați, dar nu vom iniția confruntări deocamdată”.

Oficialii ONU au cerut o dezescaladare imediată a conflictului, iar Iranul s-a oferit să medieze discuțiile dintre cele două națiuni. Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a făcut apel la solidaritate în timpul lunii Ramadan. China și Arabia Saudită, aliați regionali importanți, au pledat de asemenea pentru încetarea ostilităților. „Acum ne dorim ca problema să fie rezolvată prin dialog”, a declarat Mujahid pentru BBC.

Cauzele conflictului dintre Afganistan și Pakistan

Aceste atacuri vin pe fondul tensiunilor crescute dintre Pakistan și guvernul taliban din Afganistan. În octombrie 2025, În octombrie 2025, Afganistanul a atacat posturile de frontieră pakistaneze, iar zeci de soldați ar fi fost uciși în confruntări. La scurt timp după, cele două state au încheiat un armistițiu fragil după o săptămână de lupte violente. Pakistanul acuză talibanii că susțin teroriști anti-pakistanezi și că sunt implicați în atacuri sinucigașe, precum cel recent asupra unei moschei din Islamabad. În schimb, talibanii resping aceste acuzații și afirmă că nu permit utilizarea teritoriului afgan împotriva altor state.

Potrivit lui Michael Kugelman, expert la Atlantic Council, cel mai recent val de atacuri este deosebit de grav, deoarece Pakistanul a vizat facilități guvernamentale ale talibanilor, nu doar ținte teroriste. „Acum țintește regimul însuși”, a declarat acesta pentru BBC. Pe de altă parte, șeful militar al talibanilor afgani, Qari Muhammad Fasihuddin, a avertizat că Pakistanul se poate aștepta la „un răspuns și mai decisiv” în viitor.

