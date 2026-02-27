Forțele regimului taliban din Afganistan au efectuat atacuri aeriene asupra unei baze militare din provincia pakistaneză Khyber Pakhtunkhwa, asupra Academiei Militare din Kabul și asupra unui poligon de teste nucleare. Potrivit Ariana News, aceste atacuri s-au soldat cu sute de morți.

Atacul revendicat de talibani nu este confirmat deocamdată

Nu există nicio confirmare vizuală a atacului revendicat asupra instalației nucleare sau vreo informație în acest sens din partea Pakistanului, notează iStories.

Pakistanul este considerată a șaptea putere nucleară din lume, cu 170 de focoase, dar niciuna dintre ele activă.

Anterior, Ministerul Apărării din Afganistan a revendicat atacuri asupra unor unități militare pakistaneze din Faisalabad, Nowshera și Jamrud.

La rândul lor, autoritățile pakistaneze susțin că au ucis 130 de luptători talibani în urma unor atacuri aeriene și confruntări la frontieră.

Pakistanul și Afganistanul se bombardează reciproc sporadic din 2021, când talibanii au revenit la putere în urma retragerii armatei americane.

Conducerea de la Islamabad susține oficial că scopul acțiunilor sale militare din Afganistan este distrugerea taberelor talibanilor pakistanezi (Tehrik-e-Taliban Pakistan), care s-au refugiat în țara vecină și au organizat de acolo atacuri teroriste în țara de origine. Pakistanul îl acuză pe talibanii afgani aflați la putere la Kabul de complicitate, dar cei din urmă neagă acest lucru.

Pakistanul a declarat „război deschis” după câteva zile de atacuri transfrontaliere reciproce

Ultimele atacuri asupra taberelor talibanilor pakistanezi au avut loc acum câteva zile. Talibanii afgani au lansat la rândul lor o operațiune militară de represalii. Apoi, în noaptea de joi spre vineri, o aeronavă a Forțelor Aeriene Pakistaneze a intrat în spațiul aerian al Kabulului și a fost doborâtă. Prin urmare, ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Asif, a declarat „război deschis” împotriva talibanilor afgani.

„Răbdarea noastră s-a epuizat. Acum este război deschis între noi şi voi” talibanii, a declarat vineri ministrul pakistanez.

Pakistanul a lovit ţinte din capitala Kabul şi din oraşul Kandahar, unde îşi au sediul liderii talibanilor, ceea ce semnalează o ruptură profundă în relaţiile dintre cei doi vecini islamici, notează Reuters.

Surse din serviciile secrete pakistaneze au declarat că atacurile au implicat rachete aer-sol asupra birourilor şi posturilor militare ale talibanilor, ca răspuns la atacurile afgane de joi.

Talibanii afgani susțin că sunt dispuși să negocieze cu Pakistanul

Între timp, liderii talibanilor din Afganistan au anunțat că sunt dispuşi să negocieze cu Pakistanul. „Afganistanul nu a susţinut niciodată violenţa şi a preferat întotdeauna să rezolve problemele pe baza înţelegerii şi respectului reciproc”, a spus ministrul afgan de externe Amir Khan Muttaqi într-o convorbire telefonică cu ministrul adjunct de externe al Qatarului, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khalifi.

„Cu toate acestea, această abordare va fi eficientă numai dacă cealaltă parte demonstrează o voinţă practică şi sinceră de a găsi soluţii”, a adăugat ministrul Muttaqi, potrivit Ministerului de Externe de la Kabul.

Qatarul, care a contribuit la încetarea luptelor dintre cele două părți anul trecut, colaborează cu alte ţări pentru a ajuta la rezolvarea celei mai recente crize.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE