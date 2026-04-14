Traian Băsescu critică strategia SUA și respinge scenariile privind minele din strâmtoarea Ormuz

„Tentativa Statelor Unite de a împiedica exportul de țiței al Iranului, pentru că, de fapt, aici este cheia blocadei americane, nu poate decât să tensioneze relațiile dintre Statele Unite și aliații din Extremul Orient. Deci, cred că este o greșeală aici”, a spus Băsescu la televiziunea Digi24, citat de News.ro.

Fostul președinte a pus sub semnul întrebării veridicitatea informațiilor privind minele amplasate în strâmtoarea Ormuz, prin care trec zilnic nave, cu sau fără aprobarea Iranului.

„Nu poate exista atâta prostie încât să spui: am pus mine, dar nu știm unde. Se face automat o hartă a minărilor. Povestea asta cu „nu mai știm unde sunt minele”este greu de crezut. Este mai mult propagandă și tentația de a crea spaime lumii întregi decât probleme reale”, a afirmat acesta.

Băsescu avertizează: deciziile unilaterale pot agrava tensiunile globale

Băsescu a subliniat că soluția constă în respectarea regulilor internaționale de către ambele părți implicate. „Problema este una singură: renunțarea Iranului și a Statelor Unite să mai folosească strâmtoarea în mod ilegal. Este o strâmtoare care, conform pactului Mării din 1982, este liberă pentru circulație”, a adăugat fostul președinte.

În ceea ce privește implicarea NATO în acest conflict, Băsescu a criticat strategia administrației Trump, considerată deficitară în ceea ce privește cooperarea internațională.

„El a declanșat acțiunea și după două zile a cerut ajutorul NATO fără să respecte legea. Statele Uniunii Europene și statele NATO din Europa, ca de altfel și Canada sau Australia, trebuie să respecte legile internaționale. Domnul Trump nu are nicio treabă cu legile internaționale. Spre exemplu, România, Germania sau Franța nu pot trimite în misiune de luptă niciun soldat fără aprobarea Parlamentului”, a explicat Băsescu.

El a subliniat că NATO este o alianță defensivă, menită să acționeze în interiorul granițelor statelor membre și nu să intervină în conflicte externe.

„Cred că domnul Trump folosește mai mult propagandistic povestea că nu îl ajută NATO, pentru că NATO nici măcar nu este o organizație care să acționeze în afara teritoriului organizației”, a concluzionat fostul președinte.

Președintele Donald Trump a lansat declarații dure la adresa NATO, criticând lipsa de sprijin a alianței și sugerând că Statele Unite ar putea reconsidera rolul lor în apărarea Europei, inclusiv în fața Rusia. Declarațiile au fost făcute după ce liderul american a coborât din avionul Air Force One, la baza Andrews din Maryland

Președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare să retragă SUA din NATO și a calificat din nou alianța occidentală de apărare un „tigru de hârtie”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE