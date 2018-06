Traian Băsescu, la Congresul PMP: ”Vă las moștenire obiectivul reîntregirii țării”, a spus liderul Partidului Mișcarea Populară, sâmbătă, la Palatul Parlamentului, unde formațiunea își alege o nouă conducere.

“N-am să fac un bilanţ a ceea ce a fost. Aş fi tentat să privesc spre viitor, într-un moment în care ne pregătim să alegem echipa care înseamnă viitorul partidului. În mod cert, de astăzi, după Congres, vom fi mai puternici, pentru că vom avea în fruntea partidului o echipă care va trebui să dea şi soluţiile pentru România şi să îi convingă pe români că ceea ce îşi propune ca obiectiv reprezintă interesul naţional al României”, a declarat Traian Băsescu.

Băsescu a afirmat că nu există un obiectiv mai important pentru un partid din România decât reîntregirea ţării, cu care politicienii şi românii îi sunt datori istoriei.

“Este un obiectiv faţă de care şi oamenii politici, dar şi poporul sunt datori istoriei noastre. Este greu ca un politician să îi spună poporului că are datorii. Eu îi spun că are datoria să facă din reintregirea ţării cel mai important obiectiv. Este un obiectiv de demnitate naţională la care trebuie să aspirăm şi nu ni-l poate interzice nimeni. O să vedeţi mulţi demagogi vorbind de Repuplica Moldova ca despre o ţară care prezintă mai puţin interes, o să vedeţi foarte mulţi oameni neinformaţi spunând “dar putem noi suporta costurile pentru reunificare ţării?”. O să vedeţi pe foarte mulţi spunând “nu ne interesează, nu o vrem”. Eu vă spun că în istoria naţiunilor sunt şi momente de demnitate, aşa cum a fost crearea Româniiei Mari. Este datoria generaţiei noastre să reîntregească ţara. Ei au putut, iar noi de ce nu putem? Alte naţiuni au putut, noi de ce nu putem? Vă aduc aminte că astăzi poporul român trăieşte după voinţa lui Stalin şi Hitler, pentru că aşa au vrut, pentru că aşa au semnat Molotov şi Ribbentrop”, a mai spus Băsescu.

Potrivit lui Băsescu, în politica românească de după Revoluţie nu s-a născut ‘acel geniu’ de care România are nevoie, el exprimându-şi speranţa că va apărea în generaţiile viitoare.

“E adevărat că de multe ori am idei geniale, dar am şi eşecuri. Am spus asta pentru că ştiu că sunteţi oameni cu simţul umorului. Din păcate, nu s-a născut niciun geniu în politica românească după Revoluţie. Să sperăm că o să apară la generaţiile următoare acel geniu politic de care România are nevoie”, a afirmat Băsescu.

El a subliniat că se bucură că, după retragerea sa de la preşedinţia PMP, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu rămâne cel mai vârstnic preşedinte de partid.

“Bine că nu i-a venit niciunui ziarist ideea să spună: Băsescu este cel mai bătrân preşedinte de partid. Abia aştept să se termine congresul, să încep să ţip: Tăriceanu e cel mai bătrân preşedinte de partid. E doar cu vreo trei luni mai tânăr ca mine, aşa că a venit timpul altei generaţii în politică”, a spus Băsescu.

