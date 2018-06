Traian Băsescu a postat un mesaj pe o rețea de socializare în care o critică pe Gabriela Firea, făcând referire la episodul de pe Arena Națională, dar și la alte controverse în care a fost implicată Firea, inclusiv piesa de jumătate de milion de euro din Piața Constituției.

„Diferenţe!

Ţoapa de Voluntari cumpără autobuze cu motorizare diesel, în timp ce primarul de Cluj cumpără autobuze electrice.

Ţoapa de Voluntari o atacă mizerabil pe Angela Gheorghiu, în timp ce primarul de Cluj aplaudă din sală marii artişti prezenţi la TIFF.

Ţoapa de Voluntari vrea să fure ceva din gloria Simonei Halep şi ţine să urce pe podium alături de campioană, în timp ce la Cluj primarul a urmărit-o pe Halep din tribună la FED CUP.

Ţoapa de Voluntari ne spune zilnic, pe toate televiziunile ce o să facă, în timp ce la Cluj primarul spune din când în când, ce a făcut.

Ţoapa de Voluntari bagă tot bugetul primăriei numai în spectacole cu artişti plătiţi regeşte mult peste valoarea lor, în timp ce la Cluj toate marile festivaluri se autofinanţează (Jazz in the Park, TIFF, UNTOLD etc.)

Asta este diferenţa între un primar care lucrează pentru comunitate şi o Ţoapă de Voluntari ahtiată după imagine care bagă toţi banii cetăţenilor în propria-i proslăvire”, a scris Traian Băsescu, pe Facebook.