Transformare incredibilă a Arenei Naționale, pentru turneul de gaming DOTA 2

Încep cele mai tari meciuri în cadrul concursului de jocuri electronice DOTA 2 care are loc la București, pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională. Faza grupelor a avut loc în perioada 7-10 octombrie, iar faza principală a început pe 12 octombrie.

Duminică 17 octombrie, cele mai bune două echipe de DOTA 2 din lume se vor înfrunta pentru câștigarea trofeului Aegis.

O echipă se pregătește să intre în cabina securizată unde sunt instalate calculatoarele

Este evenimentul principal din cadrul turneului „The International”, care are premii colosale. Un total de 40 de milioane de dolari! Comparativ, ediția din acest an a turneului de tenis de la US Open a fost dotat cu premii totale de 57,5 milioane de dolari.

Din premiile de 40 de milioane de euro, conform legislației, impozitul în România e de 10%, astfel că 4 milioane de euro vor ajunge la bugetul de stat.

„Turneul aduce Bucureştiului prestigiu şi vizibilitate”

DOTA 2 este un joc video multiplayer, dezvoltat în online. Totul se întâmplă într-o arenă de luptă. Pe scurt. sunt două echipe formate din câte 5 jucători care se înfruntă, fiecare dintre echipe are obiectivul să-și apere baza. Cei 10 jucători controlează un așa-zis „erou” cu caracteristici supranaturale. Câștigă echipa care invadează baza adversarilor.

„Turneul aduce Bucureştiului prestigiu şi vizibilitate, urmând să fie vizionat, potrivit organizatorilor, de 100 de milioane de persoane”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

România le-a „furat” turneul suedezilor

Acest turneu de jocuri electronice se ține anual, ediția de debut având loc în urmă îu zece ani, în 2011. În 2020 evenimentul nu s-a disputat din cauza pandemiei, iar acum, România găzduiește în premieră întrecerea, după ce organizatorii au refuzat să meargă în Suedia, țară care impunea la vremea respectivă restricții din cauza Covid-19. În anii trecuți orașe precum Seattle, Koln, Vancouver sau Shanghai au organizat turneul internațional de DOTA 2.

Pentru organizarea acestui eveniment, Arena Națională s-a transformat radical. Acoperișul a fost închis, a fost montată o scenă imensă, cu o două ecrane de leduri la dimensiuni record, s-a decorat o scenă să pară cât mai reală cu jocurile electronice și cu personajele virtuale din DOTA 2.

S-au instalat și două cabine securizate, cu calculatoare de înaltă performanță, din interiorul cărora concurenții participă la întrecerea mondială.

Două ecrane gigantice încadrează scena pe care sunt prezentate echipele care se confruntă în turneul DOTA 2

Închirierea Arenei Naționale a costat 500.000 de euro

În plus, s-au creat studiouri TV speciale la tribuna oficială, dar și alte zone de transmisie în direct din lojele Arenei Naționale. Pe site-ul oficial al turneului se comentează pe toată durata evenimentului în trei limbi, engleză, portugheză și rusă. Iar toate persoanele care se ocupă de asta, fiind prezente la București.

Mai mult, o echipă de sute de tehnicieni, cameramani, ingineri de sunet și mașiniști lucrează în cele 15 ore de evenimente în fiecare zi pentru o transmisie ca la carte, care adună milioane de urmăritori în online.

Din informațiile venite dinspre Primăria București, doar pentru închirierea Arenei timp de zece zile, în conturi au mai intrat 500.000 de euro. Pentru un meci de Liga 1, de exemplu, organizatorul e nevoit să achite o chirie de 13.000 de euro către Primărie. În cupele europene, chiria poate ajunge până la 28.000 de euro, iar evenimente cultural sunt tarifate cu 18.000 de euro.

Evenimentul de la București trebuia să fie inclusiv cu spectatori în tribunele Arenei Naționale, dar la începutul lunii octombrie s-a luat decizia ca turneul să aibă loc cu „porțile închise” din cauza ratei mari de infectare din București, dar și a restricțiilor cetățenilor străini care urmau să vină la noi în țară. Pentru finala DOTA 2 un bilet costa 1.000 de lei, ceea ce înseamnă peste 200 de euro, față de câteva sute de lei pentru un meci din Liga 1.

