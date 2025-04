Cessna 310 s-a prăbușit în ​​jurul orei 10:20 pe Military Trail, la scurt timp după ce a părăsit aeroportul, potrivit FAA.

Yet another plane crash.



A small plane crashed in Boca Raton, Florida.



There are reports of casualties, sadly.



Is that guy from The Real World, Sean Duffy, still babbling about water pressure and appliances? pic.twitter.com/X2ZsgPgchA