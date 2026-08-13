Pensionarilor li s-au făcut contracte de muncă pentru o perioadă de 30 de zile

„Trei colegi cu experiență, trei tablotari care erau la pensie, au fost rugați să revină”, a declarat Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia.

Acesta a semnalat astfel și lipsa personalului cu experiență în anumite meserii în condițiile în care Complexul Energetic Oltenia a fost supus în ultimii ani unui amplu proces de restructurare, cu reducerea numărului de angajați. Celor trei pensionari li s-ar fi făcut contracte de muncă pe 30 de zile, conform Digi24.

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Presa locală relata la începutul anului faptul că doi tablotari pensionari, în vârstă de 69 de ani, au fost solicitați să lucreze la Termocentrala Rovinari.

Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită joi

Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită pe termen nedeterminat joi, 13 august, ca urmare a secetei severe care a dus la scăderea drastică a nivelului Dunării. Reactorul 2 a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național, în timp ce Unitatea 1 fusese deja oprită la sfârșitul lunii iulie. Astfel, energia fotovoltaică a ajuns la aproape 50% din producția totală, astăzi, după prânz.

Decizia radicală a fost impusă de condițiile hidrologice extreme. Scăderea continuă a nivelului apelor Dunării nu mai permite preluarea apei necesare pentru răcirea în condiții de maximă siguranță a instalațiilor.

Deși autoritățile au încercat soluții de avarie pe parcursul ultimelor zile, inclusiv dislocarea unei stânci și scufundarea a patru barje pentru a devia un debit mai mare de apă către centrală, măsurile s-au dovedit insuficiente.

Conform Ministerului Energiei, oprirea controlată a Unității 2 a avut loc astăzi la ora 10:53.

„Sistemul Electroenergetic Național este stabil, iar activitatea se desfășoară normal”, a precizat instituția, subliniind că necesarul este acoperit printr-un mix de resurse: producție hidro, eoliană, importuri și capacități de rezervă pe cărbune.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE