Ultimele două barje au fost scufundate mult mai repede

Scufundarea primelor două barje a durat aproximativ 11 ore și s-a terminat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 01:00. În schimb, operațiunea pentru celelalte două nave a fost finalizată mult mai repede.

„Astăzi (8 august n.r.) am finalizat mult mai repede procedura de scufundare a celor două barje. Procedura s-a desfășurat în cele mai bune condiții de siguranță și a fost respectat cu strictețe amplasamentul stabilit de Apele Române. Pentru această operațiune, au fost folosite 4 împingătoare de mare putere, care au fost ajutate de ambarcațiunile AFDJ”, a precizat, sâmbătă, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

Acțiunea de scufundare a ultimelor două barje a durat aproximativ 7 ore. Ea a început sâmbătă, la ora 12:30, și s-a terminat la 19:22.

„Ultimele două barje sunt amplasate la 300 metri, distanța dintre cele două puncte de mijloc. Al doilea grup de barje este în amonte, mai înclinat pentru orientarea curentului către brațul Bala. Cele 4 barje scufundate prin inundare controlată vor acționa ca două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți de debit către brațul care alimentează centrala”, a transmis Apele Române.

Când se vor resimți efectele operațiunii

Reprezentanții Administrației Naționale Apele Române (ANAR) susțin că efectele operațiunii se vor resimți în următoarele zile.

„Efectele operațiunii se vor resimți cel mai devreme mâine seara (duminică, 9 august n.r.) și în cursul zilei de luni”, a transmis Ana-Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al ANAR.

Prognoza de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică faptul că, după o perioadă de staționaritate, până în 12 august inclusiv, respectiv în jurul valorii de 1400 mc/s, începând din data de 13 august, debitele Dunării vor crește în jurul valorii de 1450 mc/s și vor ajunge în 15 august la valoarea de 1500 mc/s.

Potrivit ANAR, nivelul Dunării la Cernavodă era duminică în scădere cu 4 cm față de sâmbătă, -218 cm față de -222 cm. De asemenea, nivelul va avea o perioadă de staționaritate începând din data de 12 august, respectiv în jurul valorii de -230 cm.

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