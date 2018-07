Gabriel Vînachi a fost condamnat la două luni de închisoare pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, însă, odată cu condamnarea, judecătorii Curţii de Apel au revocat şi peste 550 de zile de închisoare. Ieşeanul din comuna Ciurea fusese condamnat cu suspendare anterior, pentru o altă faptă iar acum o va executa și pe aceasta. Potrivit legii penale, se execută pedeapsa cea mai grea, ceea ce însemnă că individul va sta mai bine de un an și jumătate după gratii, cu condiția însă ca ultima condamnare să rămână definitivă

Individul a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice într-un mod inedit: s-a fotografiat în timp ce urina pe maşina poliţiei, după care a postat imaginile pe facebook, arată ziaruldeiasi.ro.

Potrivit rechizitoriului, în ziua de 26 iulie 2014 un agent din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Miroslava a mers cu o autospecială a Poliţiei pentru a cita o persoană. Maşina a fost parcată pe strada Luceafărul din Lunca Cetăţuii.

„În perioada cât agentul de Poliţie s-a deplasat şi a întocmit actele procedurale la locuinţa numitului C.C., inculpatul Vînachi Gabriel s-a deplasat lângă autospeciala inscripţionată cu însemnele «POLIŢIA», a scos în public organele genitale şi s-a filmat în timp ce urina pe portiera stânga faţă a autospecialei poliţiei. Ulterior, inculpatul a postat pe pagina personală de Facebook fotografii în care apare îmbrăcat sumar, zâmbind ironic şi sfidător în momentul în care urinează pe autospeciala poliţiei“, se arată în rechizitoriu.

Explicația rușinii

Procurorii au audiat doi martori care s-au arătat contrariaţi de gestul lui Vînachi.

„Consider că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, instituţie ce are personalitate juridică, este subiect pasiv al infracţiunii prevăzute de art. 371Cod Penal deoarece legiuitorul a prevăzut că acţiunea prin care s-a adus atingere demnităţii poate fi săvârşită atât faţă de o persoană fizică, cât şi faţă de o persoană juridică de drept public sau privat. În ceea ce priveşte urmarea imediată a acţiunii inculpatului, consider că acţiunea acestuia de a urina pe un autovehicul inscripţionat al Poliţiei Române, pe timp de zi şi în văzul altor persoane, după care a postat pe un site public de socializare poze cu el urinând e de natură să aducă atingere imaginii Poliţiei Române şi poate crea inculpatului un sentiment de invulnerabilitate în faţa legii“ a mai arătat procurorul în actul de sesizare al instanței.