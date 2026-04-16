Turistul a plătit de o mie de ori mai mult pe un kebap

Acesta a falsificat setările POS-ului pentru a multiplica nota de plată de o mie de ori, marcând un nou episod dintr-o serie îngrijorătoare de fraude, petrecute pe litoralul din Brazilia, ce vizează turiștii străini, potrivit The Guardian. Bărbatul a fost reținut marți, 14 aprilie, pe plaja Copacabana, chiar vizavi de două dintre cele mai cunoscute hoteluri din regiune.

Se presupune că el și un complice au manipulat un terminal de plată pentru a-i percepe turistului străin o sumă exorbitantă pentru un kebap. Astfel, în loc să plătească 1,7 euro pentru masă, acesta a fost taxat cu o mie de ori mai mult, victima plătind pe kebap aproximativ 1.700 de euro.

O altă turistă a dat 3.400 de euro pentru un porumb cu margarină

Aceasta este doar una dintre cele mai recente escrocherii de pe litoral care au ajuns în prim-planul știrilor din cel mai cunoscut oraș al Braziliei.

În alte cazuri, petrecute recent, o persoană a încercat să ceară de la doi turiști argentinieni aproximativ 1.200 de euro pentru două pahare de açaí, în timp ce un vizitator columbian a fost păcălit să scoată din buzunar 420 de euro pentru o caipirinha, cocktailul național al Braziliei.

De asemenea, o femeie din Argentina a ajuns să plătească 3.400 de euro pentru un știulete de porumb acoperit cu margarină, care ar fi trebuit să coste 3,4 euro. „Nu înțeleg numerele în portugheză. Nu vorbesc portugheza”, ar fi spus turista după ce a căzut în capcană, potrivit The Guardian.

Patricia Alemany, șefa poliției turistice din Rio, a declarat pentru ziarul O Globo că echipa sa depune eforturi susținute pentru a-i prinde pe cei responsabili de valul recent de infracțiuni de pe plaja Copacabana și de pe plaja vecină, Ipanema.

